Novi jak potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj. Uznemireni građani dijele snimke na društvenim mrežama

Novi potres zatresao je BiH. Dogodio se u 6,27 sati s epicentrom 14 kilometara istočno od Stoca u u istočnoj Hercegovini na dubini od 10 kilometara. Prema prvim informacija EMSC-a bio je magnitude 5,5 po Richteru. Sada je magnituda spuštena na 4,8 po Richteru. Potres se osjetio širom BiH, u Hrvatskoj, Crnoj Gori... Podrhtavanje su posebno osjetili stanovnici Dubrovnika, Ploča, Splita...

"Dubrovnik, bolesno se treslo", "Bio je jak i trajao je par sekundi", neki su od svjedočanstava korisnika n EMSC-u. "Zatreslo jako, malo ublažilo i opet jače", također je javio korisnik iz Dubrovnika.

#Earthquake 29 km NW of #Bileća (Bosnia & Herzegovina) 5 min ago (local time 06:27:53). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

