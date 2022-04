Seizmolog objasnio koje su razlike između potresa koji su pogodili Zagreb i Petrinju i ovog u BiH

Zbog posljedica snažnog potresa magnitude 6,1 stupanj prema Richteru, koji je jučer sedam minuta nakon 23 sata pogodio Bosnu i Hercegovinu, s epicentrom kod Ljubinja, preminula je 28-godišnja djevojka iz Stoca, na čiju se obiteljsku kuću obrušila stijena.

Prema navodima iz bolnice u Mostaru, koje prenose mediji, djevojka rođena 1994. na odjel Hitne medicinske pomoći dovezena je u teškom stanju, no iako su je liječnici pokušali reanimirati, njezin se život ipak ugasio. Njezini roditelji, kao i više drugih osoba, lakše su ozlijeđeni. Materijalna šteta potresom pogođenog kraja još se utvrđuje.

Pogledajte trenutak potresa u Metkoviću

Četrdesetak novih potresa

A od jučer, kada je potres koji se osjetio i u Crnoj Gori te u Hrvatskoj, posebice u Dalmaciji, tlo u Bosni i Hercegovini ne prestaje podrhtavati, što nam je u razgovoru potvrdio i seizmolog Tomislav Fiket.

VIDEO Najveće štete od razornog potresa zabilježene su u općini Ljubinje

– Od petka navečer bilo je više od 40 osjetnih potresa, a bit će ih zapravo i puno više kada se napravi kompletna analiza koja će pokazati i one najslabije. Uglavnom, toga ima zaista puno – kazao nam je seizmolog Tomislav Fiket nastavljajući kako je u ovom trenutku teško procjenjivati koliko bi dugo moglo trajati uznemiravajuće podrhtavanje tla u Bosni i Hercegovini.

Video: Jeziva snimka iz dubrovačke crkve za vrijeme sinoćnjeg potresa: Prvo se čuo huk, a onda podrhtavanje!

– Iz iskustva nakon stonskog potresa znamo da je tada podrhtavanje tla trajalo godinu dana. Hoće li to podrhtavanje i sad u Bosni i Hercegovini trajati kraće ili dulje, u ovom trenutku to nitko ne može sa sigurnošću reći. Ipak, očekujemo da će i u Bosni i Hercegovini ta serija podrhtavanja potrajati – kazao je seizmolog Fiket, kojeg smo potom upitali postoje li razlike između potresa koji su pogodili Zagreb i Petrinju te ovog koji je zatresao susjednu državu.

– Razlike su samo u posljedicama. Zagrebački potres bio je puno slabiji i od petrinjskog i od ovog u Ljubinju. Ta su dva potonja potresa bila puno jača, razornija, no razlika među njima jest ta što se potres u Ljubinju dogodio uglavnom u slabo naseljenom kraju pa, na svu sreću, nema puno žrtava ni šteta. Tamo je stijena, odnosno krš, pa su i efekti potresa manje razorni na objekte nego što bi bili da se radi o tlu kakvo je u Petrinji – uspoređujući tri potresa pojasnio je Fiket.

Video: Ovo su prizori nakon zagrebačkog potresa

Na istu temu za Večernji list govorio je i seizmolog Krešimir Kuk upozorivši da je područje koje je pogodio potres sada seizmički aktivno pa se ne može isključiti ni mogućnost naknadnih jačih potresa.

– Ipak, puno je manja vjerojatnost da bi se dogodio jači potres od onog u petak navečer, no ne možemo biti precizniji jer potrese ne možemo predviđati. Trenutačno je aktivnost učestalija, što je normalno nakon potresa ovakvih jačih magnituda. Kako će se odvijati daljnji tijek situacije, to ćemo morati pratiti. Još je prerano govoriti – kazao je Krešimir Kuk dodavši da na području istočne Hercegovine potresi mogu dosezati magnitude do 6,5 stupnjeva po Richteru.

– Dakle, magnituda nije maksimalna, ali je u principu među jačim potresima koji se mogu dogoditi na tom području – rekao je za Večernji list Krešimir Kuk.

Osjetili ga diljem Dalmacije

Potres koji se dogodio 45 kilometara sjeverno od Dubrovnika osjetio se diljem Dalmacije, što je uznemirilo i stanovnike cijelog Makarskog primorja, a uplašili su se i Splićani.

– U prvih petnaestak minuta nakon potresa zvale su nas stotine građana. Preplašeno su pitali što se dogodilo – kazali su medijima u splitskom Centru 112.

A prema pisanju Hine, nakon potresa u Bosni i Hercegovini vatrogasci su danas zabilježili pet intervencija na sanaciji dimnjaka i puknutog stakla u Metkoviću, dok su se na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije sanirala pojedina mjesta na kojima je došlo do odrona. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice priopćili su pak kako nije bilo potrebe uključivanja vatrogasaca s područja drugih županija.

– Situacija je pod kontrolom. Podsjećamo građane da se tijekom potresa odmaknu od stupova, dalekovoda i građevina te da ne koriste dizala. Važno je i probati ostati smiren, isključiti vodu, plin i struju, slušati vijesti iz provjerenih izvora te slijediti upute žurnih službi – podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković dodajući da nakon potresa treba izaći na otvoreno i osloboditi ceste vozilima hitnih službi.