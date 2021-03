Šef velike aviokompanije želi prevoziti samo cijepljene putnike: Dužni smo voditi računa o sigurnosti

Šef australske zrakoplovne tvrtke Qantas Alan Joyce rekao je za BBC da će "vlade inzistirati" da putnici na međunarodnim letovima budu cijepljeni protiv koronavirusa. Joyce je napomenuo da mnoge vlade govore o cijepljenju kao uvjetu ulaska u njihovu zemlju.

Cjepiva protiv koronavirusa smatraju se presudnima za oživljavanje industrije u kojoj je prošle godine zabilježen pad broja putnika u svijetu za 75,6%. Smatra da bi i aviokompanije taj uvjet trebala uvesti kao standard. "Dužni smo voditi računa o našim putnicima i našoj posadi da su svi sigurno", rekao je Joyce.

Smatra da bi putnici rado prihvatili takvu novu politiku. "Velika većina naših kupaca smatra da je ovo izvrsna ideja. Čak 90% ljudi koje smo anketirali smatra kako bi to trebalo biti uvjet da bi ljudi putovali u inozemstvo", kazao je.

No, ne slažu se s njim svi. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija nije na tom tragu. Direktor digitalnih zdravstvenih usluga i inovacija Bernardo Mariano kaže da se WHO ne slaže s idejom da Covid putovnice budu uvjet za putovanje. Dodao je da će bez obzira na to što privatni sektor želio biti potreban jedinstveni pristup vlada da bi takva promjena uspjela.

Joyce misli da će i kada svi otvore svoje granice, virus nastaviti cirkulirati. "I to će biti velika promjena za Australiju, i za ljude će to biti teško prihvatljivo", rekao je. "Moramo ljude uvjeriti da je nulti rizik od zaraze nemoguć", naglasio je.

