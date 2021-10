Šef mu je rekao u 3 sata ujutro da dođe raditi na slobodan dan, odgovor konobara postao je pravi hit

Konobar iz Velike Britanije oduševio je ljude diljem svijeta načinom na koji je dao otkaz jer mu je šef rekao da mora doći raditi na svoj slobodan dan, a to mu je javio u 3 ujutro tog istog dana. Osim što je dao otkaz, konobar je objavio i poruke koje su vrlo brzo postale viralne.

"Trebaš doći danas u smjenu od 11 do 22 sata. Imamo event i jednog konobara", napisao mu je šef u tri ujutro.

Ovaj ga je pristojno podsjetio da mu je slobodan dan i da ne može raditi. Ton poruka njegova šefa znatno se promijenio te mu je poručio kako mora biti "timski igrač".

"Ne možeš samo misliti na sebe", napisao mu je, prenosi TodayUKNews.

Konobar mu nije ostao dužan: "Zašto mi tek sad, u 3 ujutro govoriš da trebam raditi danas u 11 sati? Popio sam nekoliko pića i ne dolazi mi se na posao mamuran raditi toliko dugo na slobodan dan.

Šef mu je bezobrazno odgovorio kako "nije dobro previše se napiti".

"Ti to govoriš konobaru da ne pije u svoje slobodno vrijeme? Želiš li reći i kuharima da ne jedu kad ne rade?" upitao ga je u poruci uz emoji smiješka.

Naveo je još i to da bi došao raditi da mu je to netko javio to u primjereno vrijeme. Očito se njegovu šefu to nije svidjelo jer mu je napisao da će morati razgovarati o njegovu ponašanju. Konobaru se to opravdano nije svidjelo te je dao otkaz.

"Svugdje se traže konobari. Mislim da ću otići raditi na jedno od tih mjesta. Dosta mi je tebe", napisao je, na što mu je poručio njegov šef da će požaliti. Konobar mu je samo odgovorio: "Poliži mi mi guz***."

Konobar je podijelio poruke na Redditu, nakon čega su se proširile internetom.

"Pitao te i rekao si mu 'ne'. Nema pravo ti govoriti kako se trebaš ponašati kad nisi na poslu", napisala mu je jedna osoba.

"Ako žele da ljudi uvijek budu spremni za posao, trebaju im za to i platiti", dodao je drugi.

