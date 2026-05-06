RASTU NAPETOSTI

Rusi pozivaju diplomate na evakuaciju, prijete masovnim udarom na Kijev: 'Ovo tretirajte s najvećom odgovornošću'

Marijeta Nekić/Hina
06.05.2026.
u 22:44

Rusija je upozorila strane diplomatske misije da evakuiraju osoblje iz Kijeva u slučaju mogućeg masovnog napada kao odgovora na eventualne ukrajinske pokušaje ometanja proslave Dana pobjede 9. svibnja

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u srijedu da je upozorilo diplomatske misije da odmah evakuiraju osoblje iz Kijeva u slučaju masovnog napada Moskve kao odgovora na svaki pokušaj Ukrajine da poremeti rusku proslavu Dana pobjede 9. svibnja. Glasnogovornica Marija Zaharova pozvala je diplomate da poslušaju upozorenje Rusije u slučaju bilo kakvog ukrajinskog napada povezanog s vojnom paradom na Crvenom trgu.

"Ministarstvo vanjskih poslova snažno poziva vlasti vaše zemlje da ovu izjavu tretiraju s najvećom odgovornošću i osiguraju pravovremenu evakuaciju osoblja diplomatskih i drugih predstavništava iz Kijeva", rekla je Zaharova u videu objavljenom na Telegramu. Dodala je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na sastanku Europske političke zajednice u Armeniji dao "agresivne i prijeteće izjave" o prekidu proslave Dana pobjede. "Bilo je prisutno nekoliko zemalja Europske unije i nijedna od njih nije ukorila vođu kijevskog režima", rekla je Zaharova.

Zelenskij je komentirao rusku najavu da se komemoracije iz sigurnosnih razloga smanjuju i održavaju bez vojne opreme. "To će biti prvi put u puno godina da si ne mogu priuštiti vojnu opremu i boje se da bi dronovi mogli preletjeti iznad Crvenog trga. To je znakovito", rekao je.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
00:02 07.05.2026.

Londonski gazda držati će na uzici kokainskog klauna jer im još treba Ukrajina pa neće biti ni odmazde .

CobraMikel
00:05 07.05.2026.

Mi smo 95.e iznad Martićeve parade ispustili bespilotnom letjelicom na tisuće listića sa hrvatskim grbom i datumom. Ali napasti oruzjem bilo bi too much. Ne tako davno i u Kijevu je bila parada pobjede kao sto će biti 9.5. u Moskvi i Minsku. Puno Ukrajinaca je izvojevalo tu pobjedu kao Crvenoarmejci i tužno je sada sve to skupa sada gledati.

23:29 06.05.2026.

Opet napuhani Rusi, koji neznaju organizirati ni vlastitu zemlju. Prigožin je sa par tenkova stigao skoro do Moskve, a Putin tada pobjegao u Valdai. Ako Rusi napadnu Kijev, Ukrajinci će raketama i dronovima opaliti po Kremlju, pošto sada imaju odgovarajuće mogućnosti. Rusija je s obzirom na svoje silne resurse vojno jedna od najnesposobnijih država.

