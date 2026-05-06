Nesvakidašnja situacija u SAD-u: Hrvatica u utrci za američki Kongres, bori se protiv republikanca koji voli Hrvatsku

Pobjeda Marije Eve Jukić, demokratske kandidatkinje, na predizborima za 14. kongresni distrikt unijela je novu dinamiku u političku utrku koja već sada nadilazi lokalne okvire i privlači pažnju hrvatske dijaspore diljem Sjedinjenih Američkih Država. Opći izbori za Zastupnički dom američkog Kongresa održavaju se u studenom 2026. godine, kada će birači odlučiti tko će predstavljati ovaj distrikt u Washingtonu.

Ono što ovu utrku čini posebno zanimljivom jest činjenica da oba kandidata imaju poveznicu s Hrvatskom, ali na različite načine. Dok Jukić tu povezanost nosi kroz osobni identitet i podrijetlo, njezin protukandidat, republikanac David Joyce, tu vezu gradi kroz politički i institucionalni angažman kao supredsjedatelj Congressional Croatian Caucusa. Marija Eva Jukić profilira se kao kandidatkinja koja kombinira profesionalno iskustvo, društveni angažman i snažan osjećaj zajednice. Iako relativno novo ime na široj političkoj sceni, njezina kampanja pokazuje jasnu strategiju – direktnu komunikaciju s biračima i fokus na teme koje konkretno utječu na svakodnevni život građana. U svojim nastupima naglašava pristupačnost zdravstvenog sustava, jačanje prilika za male poduzetnike, ulaganje u obrazovanje i mlade te potrebu za transparentnošću i odgovornošću institucija, navodi Croatians Online.

Posebno je važno istaknuti da je Jukić aktivna članica hrvatske zajednice u Clevelandu, gdje sudjeluje u radu i događanjima dijaspore te doprinosi očuvanju kulturnog identiteta. Njezino hrvatsko podrijetlo tako nije samo osobna činjenica, već i aktivni dio njezina javnog i društvenog angažmana. U vremenu kada dijaspora sve više traži aktivnu ulogu u političkim procesima, Jukić predstavlja primjer kako se identitet i integracija mogu međusobno nadopunjavati, a njezina pobjeda na predizborima ima i dodatnu simboličku vrijednost za hrvatsku zajednicu u SAD-u.

S druge strane političkog spektra nalazi se David Joyce, iskusni kongresnik koji Hrvatsku poznaje kroz svoj dugogodišnji angažman u američkoj vanjskoj politici. Kao supredsjedatelj Congressional Croatian Caucusa, Joyce aktivno sudjeluje u jačanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, kroz pitanja trgovine, sigurnosti, energetike i kulturne suradnje. Upravo taj Caucus predstavlja važan politički most između dviju država. Osnovan 2005. godine kao dvostranačka inicijativa, okuplja članove Kongresa s ciljem jačanja bilateralnih odnosa i promicanja zajedničkih interesa. Kroz godine je imao značajnu ulogu u međunarodnom pozicioniranju Hrvatske, uključujući i podršku njezinu putu prema članstvu u NATO savezu.

14. kongresni distrikt, koji obuhvaća dijelove sjeveroistočnog Ohija i šire područje Clevelanda, predstavlja raznoliku regiju u kojoj se susreću industrijska tradicija, moderna ekonomija i bogata imigrantska povijest. Upravo to područje dom je jedne od najstarijih i najorganiziranijih hrvatskih zajednica u Sjedinjenim Državama. Još početkom 20. stoljeća u Clevelandu je živjelo oko 10.000 Hrvata, a danas se procjenjuje da u širem području živi više desetaka tisuća Amerikanaca hrvatskog podrijetla. Ta prisutnost nije samo statistička – ona je vidljiva kroz snažnu mrežu institucija koje desetljećima čuvaju identitet i povezuju generacije.

Hrvatska zajednica u ovom dijelu Amerike izgradila je duboke korijene kroz crkve, društvene klubove i kulturne organizacije. Među najvažnijima su župe poput St. Paul Croatian Church i St. Nicholas Croatian Church, jedne od najstarijih hrvatskih župa u Sjedinjenim Državama. Društveni život zajednice oblikovali su klubovi poput American Croatian Cluba u Lorainu i American Croatian Lodgea u Eastlakeu, dok kulturni identitet čuvaju inicijative poput Cleveland Junior Tamburitzans i Croatian Cultural Gardena, kao i Croatian Heritage Museum & Library. Upravo su takve institucije kroz povijest bile centri okupljanja, ali i važni kanali društvenog i političkog utjecaja hrvatske dijaspore.

U tom kontekstu, ova kongresna utrka dobiva dodatnu dimenziju. S jedne strane stoji kandidatkinja koja Hrvatsku nosi kroz osobni identitet i nasljeđe, a s druge političar koji Hrvatsku zastupa kroz institucionalni i međunarodni angažman. Takva konfiguracija rijetko se viđa u američkoj politici i otvara širi kontekst o ulozi dijaspore u oblikovanju političkih procesa. Vrijedi istaknuti i da hrvatska zajednica ima širi politički odjek u Sjedinjenim Državama. Uz angažman kroz Congressional Croatian Caucus, hrvatsko-američka prisutnost vidljiva je i kroz političke obitelji poput Begich u Aljasci, čiji članovi desetljećima sudjeluju u javnom životu i nose hrvatsko nasljeđe, što dodatno potvrđuje da utjecaj dijaspore nadilazi regionalne okvire.

Kako se kampanja bude razvijala, jasno je da će “hrvatska poveznica” ostati jedna od zanimljivijih dimenzija ove utrke. Hoće li birači prepoznati energiju nove kandidatkinje ili će prednost dati iskusnom političaru s dugogodišnjim međunarodnim angažmanom ostaje za vidjeti. No jedno je sigurno: ova utrka već sada nadilazi granice jednog kongresnog distrikta i postaje priča od interesa za hrvatsku zajednicu diljem svijeta, piše Croatians Online.