Sedam demona tihog ubojice: Ova bolest je glavni uzrok smrti i u Hrvatskoj

Svjetski dan hipertenzije obilježen je u srijedu u javnozdravstvenim akcijama u gradovima diljem Hrvatske, a u Hrvatskome saboru održana je i sjednica na temu „tihog ubojice broj 1“ u svijetu. Povišen krvni tlak je glavni nezavisni čimbenik rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost, ali i moždani udar i kroničnu bolest bubrega. Mnogi nisu svjesni da boluju od hipertenzije, s obzirom na to da ona nema simptome. Broj oboljelih od arterijske hipertenzije u svijetu je vrlo visok, čak 1.4 milijardi ljudi boluje od iste, a svake minute život izgubi više od 30 osoba, priopćili su iz Hrvatske lige za hipertenziju. Prema zadnjim podacima EH-UH 2 istraživanja možemo procijeniti da više od 1,5 milijuna stanovnika Hrvatske ima arterijsku hipertenziju.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije u Hrvatskoj bilo je iznimno dobro posjećeno, a ove godine se obilježavalo u 8 gradova Hrvatske te u preko 500 ljekarni. U srijedu je u 7 od 10 naših građana izmjeren povišen krvni tlak, a od njih 1/5 nije znala da ima povišen tlak. Preko 20% građana nije mjerilo tlak unazad dvije godine. Od onih koji su ranije znali da imaju arterijsku hipertenziju u čak 40% tlak nije bio kontroliran. Liječene osobe s arterijskom hipertenzijom u prosjeku piju 3 antihipertenzivna lijeka dnevno. Ustrajnost je ključ uspjeha liječenja arterijske hipertenzije, a jučer smo došli do podataka da 1/3 liječenih uzima manje količine od preporučene, 1/4 prestane uzimati lijekove, svaki drugi zaboravi redovito uzimati lijekove, svaki peti bolesnik sam sebi mijenja terapiju.

U pregledanih osoba bilo je 12,5% bolesnika sa šećernom bolesti, 20% pušača i 15% bivših pušača. Samo 2% puši e-cigarete. Velika je učestalost pretilih osoba – oko 33% je imalo normalnu tjelesnu masu. Čak 98% ispitanika zna da je prekomjeran unos kuhinjske soli štetan. Taj podatak su čuli od liječnika (39%), ljekarnika (25%) i preko medija (36%). Njih 94% misli da je sol povezana s povišenim tlakom, a 37% smatra da jede preslano, no čak 89% vjeruje da bi mogli smanjiti unos soli. Većina još ne zna da je glavni put unosa soli kruhom i pekarskim proizvodima.

Ovoj kampanji i akciji održanoj u srijedu, liječnici, medicinske sestre, ljekarnici, studenti medicine i učenici srednjih medicinskih škola su, osim pregleda, naše građane educirali o bolesti, kome se obratiti, ako primijete povišen krvni tlak te koje su to navike koje nam mogu spasiti život. -Bez ikakve dvojbe, a na temelju analiza podataka iz cijeloga svijeta danas se zna da je povišen krvni tlak glavni uzrok smrti u svijetu pa tako i u Hrvatskoj. Osim toga, on je i glavni razlog godina izgubljenog života. Arterijska hipertenzija je glavna globalna prijetnja ukupnome zdravlju.

Svjetski dan hipertenzije je samo jedan da kojim želimo dodatno naglasiti ovu važnost. Hrvatska liga za hipertenzije priključila se Svjetskoj ligi za hipertenziju i cijelu akciju koja se zove Maj mjesec mjerenja proširila na cijeli svibanj pa do konca srpnja. Tlak će se mjeriti u gotovo 500 ljekarni u cijeloj Hrvatskoj. Ljekarnici su vrlo važni zdravstveni radnici koji moraju biti sastavni dio tima, i to mora biti sustavno riješeno. Brojne države svijeta to su već regulirale, a kolika je to potreba u Hrvatskoj vidi se i po podacima koliko rijetko naši liječeni bolesnici redovito i ustrajno uzimaju lijekove. Porast učestalosti arterijske hipertenzije posljedica je zdravoga života. Hrvatska liga za hipertenziju svjesna je kako taj problem nije moguće riješiti brzim i kratkim akcijama nego to mora biti stalno. Zbog toga je poziv upućen svima i onima koji nisu počeli mijenjati loše životne navike neka ovaj Svjetski dan borbe protiv hipertenzije bude start za maraton prema zdravijem, duljem i kvalitetnijem životu - izjavio je akademik Bojan Jelaković, Predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju.

Prvi korak u toj borbi je identificiranje jednog ili više uzroka povišenog arterijskog tlaka. Sedam je najčešćih demona Tihog ubojice: pet loših životnih navika (višak soli u hrani, povišena tjelesna masa, nedostatak tjelesne aktivnosti, pušenje, premalo voća i povrća) i dvije pogreške u dijagnostici i liječenju (nepravilno mjerenje krvnog tlaka i nepridržavanje terapije), a s razvojem 21.og stoljeća razvijaju se novi pomagači Tihog ubojice koji dodatno mogu utjecati na razvoj hipertenzije - klimatske promjene, stres, društvene mreže, COVID-19, onečišćenje okoliša. Nažalost, prema najnovijim podacima nema naznaka promjena na bolje, kada se radi o broju oboljelih, već upravo suprotno, zabilježen je porast osoba koje imaju problema s povišenim krvnim tlakom, a zabrinjava i podatak da hipertenzija zahvaća sve više djece i mladih.

"Projektom „Lov na tihog ubojicu“ želimo kontinuirano podizati svijest o hipertenziji, koliko je opasna, ako se na vrijeme ne otkrije, ali i kako na nju ipak možemo utjecati pozitivnim promjenama u našem životu. Pozivamo vas da redovno pratite web stranicu Lova na tihog ubojicu, kao i društvene mreže Facebook Lov na tihog ubojicu i Instagram Lov na tihog ubojicu gdje redovno možete pronaći savjete na koji način napraviti pozitivne promjene u svom životu, ali kome i kada se obratiti u slučaju učestalog povišenog arterijskog tlaka", poručuju liječnici iz Hrvatske lige za hipertenziju.

