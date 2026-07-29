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PORUKE IZ GLINE

SDSS-ovka Jeckov: Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota

Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
29.07.2026.
u 21:49
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"Danas je sve manje onih koji bi rekli da je ustaški pozdrav sramota. Nema tog razloga, historijske nepravde ili bilo kojeg višeg cilja koji bi mogao opravdati ubijanje ljudi samo zato što su druge vjere ili nacionalnosti", kazala je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća Dragana Jeckov

Na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina počinjenog u ljeto 1941., u pravoslavnom hramu Rođenja presvete Bogorodice u Glini, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća Dragana Jeckov ustvrdila je da je sve manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota.

"Danas je sve manje onih koji bi rekli da je ustaški pozdrav sramota. Nema tog razloga, historijske nepravde ili bilo kojeg višeg cilja koji bi mogao opravdati ubijanje ljudi samo zato što su druge vjere ili nacionalnosti. Zato je i danas opasno kad se simboli ustaškog režima vraćaju u javni prostor, u bilo kojem obliku“, rekla je Jeckov u srijedu na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina u Glini. Podsjetila je na 1941. kada su se, kako je rekla, glinska svakodnevica i suživot srušili u trenutku kad je na vlast došao režim izgrađen na ideji da neki ljudi vrijede manje od drugih, i to samo zbog drugačijih krvnih zrnaca i u tri vala ustaškog nasilja.

"Prvi u svibnju 1941., kada su pohapšeni i ubijeni gotovo svi muškarci srpske nacionalnosti iz grada. Drugi, i najteži, dogodio se upravo ovdje, u pravoslavnoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, kada su iz okolice Topuskog željeznicom dovezeni Srbi, njih oko četiri stotine, i po naređenju ustaškog pukovnika Tomislava Rolfa ubijeni u crkvi. Treći zločin dogodio se početkom kolovoza, nad Srbima dovedenim iz okolice Vrginmosta, koji su krenuli na Pokrst svečano obučeni, ukrašenih kola, misleći da idu prema miru u vlastitom zavičaju. Umjesto toga, dočekala ih je smrt", kazala je.

Jeckov je kazala da je u Glini i katoličku i pravoslavnu crkvu podigao isti graditelj, Bartol Felbinger, te naglasila da bi glinski katolički župnik Franc Žužek, i danas, kao i tada, "sigurno javno ustao protiv crne boje, a stao uz one koji su bili u potrebi, kao što je i napravio braneći glinsku braću i sestre Srbe od ustaškog pogroma". Govoreći o sudbini pravoslavne crkve, Jeckov je istaknula da je nakon njezina rušenja ondje izgrađen Spomen dom, a jedino što je ostalo jest skulptura "znak da se ovdje nešto dogodilo".

Vesna Teršelič, voditeljica Documente, Centra za suočavanje s prošlošću, ustvrdila je da se predstavnici Vlade RH, pa čak i vršiteljica dužnosti ravnateljice Spomen područja Jasenovac, "prave da ustaškog genocida u NDH nije bilo". "Žalim što uzastopni gradonačelnici Gline puštaju da Spomen dom nosi ime Hrvatski dom, časno na gotovo svakom drugom, samo ne na ovom mjestu stradanja. Žalim što i dalje nema razumijevanja za potrebu poštovanja uspomene na žrtve u Glini i previše drugih mjesta, širom Hrvatske", rekla je Teršelič.

Veran Matić, beogradski novinar i predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija (ANEM), kazao je pak da u proteklih godinu dana neki javni dužnosnici u Srbiji i tabloidi koriste termin 'ustaša' za mlade u Srbiji, za studente i aktiviste koji drugačije politički misle i koji su proeuropski orijentirani i time devalviraju taj termin, zločine koji su počinjeni i time se žrtve ustaša vrijeđaju. Komemoraciju žrtvama jednog od najvećih ustaških zločina u Glini i polaganje ruža za žrtve podno Augustinčićeva spomenika organiziralo je Srpsko narodno vijeće (SNV), u suorganizaciji s Antifašističkom ligom RH, i uz podršku Eparhije gornjo- karlovačke.

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Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe
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Ključne riječi
Dragana Jeckov ustaški zločini ustaše

Komentara 6

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NE
nepopustljivi
22:10 29.07.2026.

Dragana govnjara trofazna!!!

SV
Svastacuje
22:08 29.07.2026.

Smeta Dragani pozdrav ZDS jer su Hrvatski branitelji i momci Hosovci natutnjali kokardaše i petokrakaše i njihove Đenerale uz povik ZDS....ne može oprostiti ni zaboraviti ...ne smeta joj ubijenih 403 djece ..nisu njezina...ali su ih ubili njezini

NI
nitkoinista
22:04 29.07.2026.

sramota je svakom normalnom covjeku ali zabraniti treba ili sve u paketu ili nista,

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