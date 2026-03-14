SPORNA REČENICA

Prijava za 'svi Hrvati su ustaše'

Ivica Beti
14.03.2026.
u 18:24

Stranka slobode i pravde prijavit će potpredsjednika Skupštine Vojvodine Nemanje Zavišića (SNS)

Stotine tisuća građana u Vojvodini iz različitih etničkih zajednica užasnuti su ovim zveckanjem, huškačkim porukama i izazivanjem etničke mržnje – rekao je zastupnik Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini Vojvodine Milan Vasiljević i najavio kaznenu prijavu protiv potpredsjednika Skupštine Nemanje Zavišića. Povod je Zavišićeva izjava: "Možda nisu svi ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše." Zavišić je, kako je kazao Vasiljević, sa svoje visoke javne funkcije u samo jednoj rečenici napravio više kaznenih djela.

– Ne samo to, već je duboko uznemirio i cijelu multietničku Vojvodinu, koja se pita koja je od nacionalnih manjina sljedeća na meti Vučićevih neoradikala – istaknuo je Vasiljević u Skupštini. Zavišić, visoki dužnosnik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), spornu je rečenicu objavio na Facebooku u povodu otkazivanja koncerta Tonyja Cetinskog u novosadskoj dvorani SPENS. Objavu je osudio i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i potpredsjednik vojvođanske vlade Tomislav Žigmanov, poručivši da je zastrašujuća. 

Plenković odgovorio Vučiću: Hrvatska nije lutkar iza scene, nemamo interes baviti se unutarnjim pitanjima Srbije
ustaše Hrvati Srbija

