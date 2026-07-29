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Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a!

VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 21:16
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U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
Danas je osma obljetnica smrti Olivera Dragojevića: Vela Luka od jutra odaje počast svom Oliveru
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Ostavila je siguran život u Hrvatskoj i krenula ispočetka u New Yorku: Danas iza sebe ima impresivnu priču

Iz Hrvatske nije otišla zato što joj je ondje bilo loše. Imala je obrazovanje, posao koji je voljela i izgrađen profesionalni put, ali je osjećala da pripada nekom većem svijetu. Sanja Floričić Bogović pronašla ga je u New Yorku, gradu u kojem je morala početi ispočetka, ponovno izgraditi karijeru i stvoriti vlastiti identitet. Više od dva desetljeća poslije, vodi vlastiti posao, pokreće medijske projekte i jedna je od najangažiranijih osoba hrvatske zajednice u Sjevernoj Americi.

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