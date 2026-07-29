Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a!

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Ostavila je siguran život u Hrvatskoj i krenula ispočetka u New Yorku: Danas iza sebe ima impresivnu priču

Iz Hrvatske nije otišla zato što joj je ondje bilo loše. Imala je obrazovanje, posao koji je voljela i izgrađen profesionalni put, ali je osjećala da pripada nekom većem svijetu. Sanja Floričić Bogović pronašla ga je u New Yorku, gradu u kojem je morala početi ispočetka, ponovno izgraditi karijeru i stvoriti vlastiti identitet. Više od dva desetljeća poslije, vodi vlastiti posao, pokreće medijske projekte i jedna je od najangažiranijih osoba hrvatske zajednice u Sjevernoj Americi.