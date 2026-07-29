Šef DHMZ-a otkrio do kada traje pakleni toplinski val: 'Sutra palimo najveće upozorenje za ovu regiju'

Nakon kratkotrajnog osvježenja koje je donijelo tek predah od ljetnih vrućina, Hrvatsku ponovno očekuje snažan toplinski val. Vrhunac vrućina očekuje se od subote, kada bi temperature u velikom dijelu zemlje mogle dosezati 35 do 40 stupnjeva Celzijevih. O novom valu vrućine u emisiji RTL Danas govorio je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler, koji je upozorio da će se vremenska upozorenja postupno pojačavati, od žutih prema narančastim i crvenim.

"Prvo krećemo s Riječkom regijom koja će biti prva crvena već u četvrtak, a u petak će joj se pridružiti i Dubrovačka regija. Ovaj toplinski val će najvjerojatnije trajati i u polovini sljedećeg tjedna, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Ali definitivno idućih tjedan dana očekuje razdoblje povišenih temperatura. Ne samo dnevnih nego i noćnih koje otežavaju hlađenje tijekom noći", rekao je Güttler.

Na pitanje hoće li 2026. biti rekordno topla godina, Güttler je rekao kako to zasad nije izgledno na globalnoj razini, ali da Hrvatsku gotovo sigurno očekuje toplije ljeto od prosjeka. „Imat ćemo sigurno iza sebe toplije ljeto iznad prosjeka. To je bilo najavljeno u sezonskim prognozama pa nas ovo nije iznenadilo. Imali smo razdoblja nešto nižih temperatura, ali ona su kratko trajala i donijela samo kratko osvježenje“, kazao je.

Ravnatelj DHMZ-a ponovio je osnovne preporuke za zaštitu tijekom ekstremnih vrućina: izbjegavati izlaganje izravnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana, unositi dovoljno tekućine i pratiti službena vremenska upozorenja. Posebno je upozorio na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima tijekom velikih vrućina. „Vidimo velik broj izgubljenih života ovoga ljeta u zapadnoj Europi, zbog naglog skoka u hladnu vodu ili utapanja. Posebna briga potrebna je ne samo na moru nego i na kopnu, u rijekama i jezerima“, rekao je.

Foto: DHMZ

Inače, prema prognozi HRT-a, Hrvatska će se u četvrtak nalaziti pod utjecajem anticiklone koja zahvaća veći dio kontinenta, dok će s juga i jugozapada pritjecati vrlo topao zrak. U cijeloj zemlji prevladavat će sunčano vrijeme, a temperature će biti visoke. Jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 18 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 38 stupnjeva.

Foto: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se sunčano i vruće vrijeme, uz najvišu temperaturu od 34 do 36 stupnjeva. Slično će biti i u središnjim krajevima Hrvatske. Na snazi će biti i upozorenja zbog toplinskog vala. Crveno upozorenje vrijedit će za sjeverni Jadran, dok će za središnju Hrvatsku vrijediti narančasto upozorenje.

U Dalmaciji će također prevladavati sunčano i vruće vrijeme, mjestimice i vrlo vruće. Najviša temperatura zraka bit će od 33 do 38 stupnjeva, pri čemu će uz obalu vrijediti narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti Dalmacije žuto. Na krajnjem jugu Hrvatske također se očekuje vrlo vruće vrijeme uz narančasto upozorenje. Idućih dana u unutrašnjosti će se temperature uglavnom zadržavati između 33 i 38 stupnjeva, dok će na Jadranu biti sunčano i vrlo vruće. Osjećaj vrućine povremeno će ublažavati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Spomenimo i da se, prema prognozi meteorološkog analitičara Marka Koroseca objavljenoj na stranici Severe Weather Europe, nad Europom razvija snažna atmosferska blokada poznata kao "toplinska kupola" (Heat Dome), odnosno područje visokog tlaka koje poput poklopca zadržava vrlo topao zrak pri tlu. Očekuje se da će se taj sustav iznad zapadne i srednje Europe postupno širiti prema jugoistoku, zahvaćajući Balkan i Mediteran. Prema njegovoj analizi, najintenzivnija vrućina trebala bi se razviti tijekom prijelaza iz srpnja u kolovoz, kada bi se vrlo topla i suha zračna masa iz sjeverne Afrike mogla proširiti prema srednjoj Europi i Balkanskom poluotoku. Za područje Hrvatske, osobito njezine istočne i nizinske krajeve, prognozira se mogućnost temperatura oko 40 stupnjeva Celzijevih.

Foto: DHMZ

Korosec navodi da bi se temperature iznad 40 °C tijekom vikenda mogle pojaviti na području istočne Hrvatske, sjeverne Bosne i Hercegovine, Mađarske, zapadne Rumunjske te pojedinih dijelova Slovenije. Upozorava i da bi toplinski val mogao dosegnuti razine koje će lokalno biti blizu povijesnih rekorda. Osim visokih temperatura, dodatni problem predstavlja izrazita suhoća zraka.

Prema analizi Marka Koroseca, vrlo niska relativna vlažnost, koja bi na pojedinim područjima mogla pasti ispod 20 posto, uz povremeno jačanje vjetra, stvarat će uvjete za povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara. Posebno su ugrožena mediteranska područja, uključujući Italiju, zapadni Balkan i druga suha područja južne Europe. Korosec upozorava da bi se zbog dugotrajnog toplinskog vala postojeći problemi sa sušom mogli dodatno pogoršati, a suha vegetacija mogla bi povećati rizik od novih požara.

Dodatno opterećenje za stanovništvo predstavljat će vrlo tople noći. Prema prognozi, temperature tijekom noći na nekim područjima neće se spuštati ispod srednjih i viših 20 stupnjeva, što otežava oporavak organizma nakon dnevnih vrućina. Takvi uvjeti posebno su opasni za starije osobe, djecu, kronične bolesnike, ali i sve koji rade na otvorenom, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama može povećati rizik od toplinske iscrpljenosti, dehidracije i toplinskog udara.

Korosec ističe da je riječ o potencijalno četvrtom velikom toplinskom valu ovog ljeta u Europi. Prema njegovim navodima, obrazac koji se razvija podsjeća na ranije ekstremne epizode vrućine, kada su dugotrajne blokade visokog tlaka donosile rekordne temperature. Ipak, riječ je o meteorološkoj prognozi koja se može mijenjati kako se približava razdoblje najveće vrućine. Daljnji razvoj situacije, osobito za Hrvatsku, ovisit će o pomicanju središta toplinske kupole i lokalnim vremenskim uvjetima.