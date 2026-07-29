Vlada Đure Macuta preživjela glasovanje u Skupštini: Vučić kuha plan za povratak u fotelju premijera

Skupština Srbije u srijedu je, poslije trodnevne rasprave, podržala vladu premijera Đure Macuta nakon što je glasanje o povjerenju oporba zatražila u travnju ove godine, ali se ni nakon sjednice parlamenta ne može pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. Za prijedlog koji su parlamentu uputila 62 oporbena zastupnika glasalo je njih 40, Vladu je podržalo 135 zastupnika vladajuće kolacije, a jedan je bio suzdržan.

Glasanje o povjerenju došlo je na dnevni red u vrijeme kad vladajuća Srpska napredna stranka i šef države Aleksandar Vučić rade političke kalkulacije kako da usklade parlamentarne i predsjedničke izbore kako bio on s mjesta predsjednika ponono došao na čelo vlade. Mogući termin izbora i dalje ostaje neizvjestan.

Rasprava o povjerenju je zatražena sredinom travnja, nakon optužnice protiv ministra kulture Nikole Selakovića za zlouporabe u pokušaju ustupanja zgrade Glavnog stožera bivše JNA, bombardiranog u NATO udarima 1999. godine, tvrtki Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa u aferi zbog koje je on odustao od projekta.

U trodnevnoj raspravi oporba je Macutov tim nazvala "marionetskom vladom Aleksandra Vučića", ukazujući na brojne afere koje prate njezin rad godinu i pol unazad kad ga je Vučić praktički postavio na čelo vlade kao uglednog liječnika bez dana političkog iskustva.

06.07.2025. Nevesinje, Bosna i Hercegovina, . Svecana akademija povodom obiljezavanja 150 godina od Nevesinjske puske odrzana je na Trgu slobode u Nevesinju u prisustvu najvisuv duznosnika Republike Srpske i Srbije. Akademija je pocela intoniranjem himni Republike Srpske “Moja Republika” i Srbije “Boze pravde”. Obiljezavanju ovog znacajnog dogadjaja nazoce predsjednik Srpske Milorad Dodik, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednici narodnih skupstina Republike Srpske Nenad Stevandić i Crne Gore Andrija Mandic, te predsjednici vlada Srpske Radovan Višković i Srbije Đuro Macut i izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vucica, Milos Vucevic zajedno sa ministrima, nacelnici istocnohercegovackih opcina, kao i brojne zvanice i gosti iz regiona. Photo: Denis Kapetanović/PIXSELL Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Nepovjerenje tražimo za vladu Đure Macuta, ali se to odnosi na čitav sustav. Macut je samo nastavljač nečega što je uspostavljeno još 2012. godine, a utvrđeno 2014. kada je Aleksandar Vučić postao premijer, rekao je obrazlažući zahtjev oporbe predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. On je ocijenio da vladu treba smijeniti jer je "pravosuđe bačeno pod noge" i vlast ne poštuje vladavinu prava i Ustav, a da mediji nisu slobodni, dok parlament radi uz dominciju vladajuće koalcije kao "protočni bojler" za sve vladine prijedloge.

Aleksić je ukazao da su prijevremeni izbori zatraženi prije više od godine, a da na te zahtjeve nije odgovoreno jer se odlažu "od listopada do studenog, pa do prosinca", aludirajući na kalkulacije vladajućih o usklađivanju termina za prijevremene parlamentarne i predsjedničke izbore poslije Vučićeve najave da će podnijeti ostavku na predsjedničku dužnost jer želi ponovno postati premijer.

Smjena vlade zatražena je i zbog pada nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru kada je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi, a ta tragedija još nema pravosudni epilog. Promjene su, dodao je Aleksić, neophodne i zbog sprege kriminala i policije, te korupcije koja je postala "sustavni problem" i "razara" javni sektor i cijelo društvo.

Premijer Macut uzvratio je da o njegovoj vladi "neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe". Istaknuo je da su "izgrađene škole i bolnice, nove ceste, stvorena nova radna mjesta, sigurnije institucije, bolji život građana i Srbija koja ide napred" privlačeći inozemne investicije i čuvajući ekonomsku stabilnost zemlje.