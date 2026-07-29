Turistička inspekcija provela 1441 nadzor, zatvorila hotele, kampove...

Turistička inspekcija Državnog inspektorata od 20. travnja provodi pojačane inspekcijske nadzore usmjerene na otkrivanje neregistriranog oglašavanja na internetskim platformama te sprečavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a od tada do 20. srpnja ove godine proveli su 1441 inspekcijski nadzor, pri čemu je u 122 slučaja utvrđeno neregistrirano pružanje usluga i nezakonito oglašavanje smještaja.

Prema podacima Državnog inspektorata koji je kontrole provodio diljem zemlje, nepravilnosti su do sada utvrđene u Juranšćini, Zagrebu, Samoboru, Bjelovaru, Ogulinu, Karlovcu, Sisku, Primišlju, Sesvetama, Dugom Selu, Koranskom Selu, Novoj Gradiški, Rasopasnom, Bakru, Jadranovu, Dramlju, Rabu, Puli, Ičićima, Selcu, Kamporu, Krku, Pagu, Štokovcima, Kraljevici, Crikvenici, Dubrovniku, Splitu, Makarskoj, Supetru, Selcima, Drašnicama, Viru, Vodicama, Primoštenu, Kaštel Lukšiću, Prigradici, Sobri, Žrnovu i drugim naseljima.

– Zbog povreda odredbi Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti rezidentima te državljanima Republike Slovenije, Slovačke, Austrije i Njemačke izrečeno je ukupno 68 upravnih mjera zabrane neregistriranog pružanja usluga u domaćinstvu i zabrane njihova oglašavanja. Od toga je doneseno 36 rješenja kojima je zabranjeno neregistrirano pružanje usluga u domaćinstvu, uz pečaćenje objekata do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, odnosno ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a najmanje na rok od 30 dana. Isto se odnosi na sedam kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe – navode iz Inspektorata. Mjere zabrane, dodaju, izrečene su i ugostiteljima koji su pružali usluge smještaja bez rješenja Ministarstva turizma i sporta, odnosno nadležnog upravnog tijela, i to za: jedan butik hotel, 13 apartmana, 24 sobe, jedan kamp s četiri mobilne kućice i šest glamping-šatora te jedan kamp s 20 mobilnih kućica.

– Uz navedeno do sada su protiv prekršitelja podnesena 62 optužna prijedloga, izdano je 60 prekršajnih naloga, izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 81.169,08 eura, dok je utvrđena i oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 343.812 eura – navode. Dodaju da će turistička inspekcija Državnog inspektorata nastaviti tijekom cijele turističke sezone provoditi pojačane inspekcijske nadzore s ciljem suzbijanja neregistriranog iznajmljivanja, zaštite zakonitog poslovanja te osiguravanja ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja.

– Istodobno, pozivamo sve pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji još nisu registrirali svoju djelatnost da to učine u skladu s važećim propisima kako bi svoje poslovanje uskladili sa zakonskim obvezama. Zakonom o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti propisano je da će se novčanom kaznom od 1327,23 do 3981,68 eura za prekršaj kazniti fizička osoba koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, odnosno koja neregistrirano obavlja djelatnost. Osim toga, za navedeni prekršaj obvezno će se oduzeti i imovinska korist ostvarena prekršajem – upozoravaju iz Državnog inspektorata.