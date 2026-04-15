MODEL POREZA NA DOBIT

SDP predlaže porezna rasterećenja za poduzeća koja povećavaju plaće radnicima

Izborna konvencija SDP-a Grada Zagreb
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Anka Bilić Keserović/Hina
15.04.2026.
u 12:39

SDP je poručio kako zagovara partnerski odnos između države i poduzetnika, pa tako i stranih ulagača,  ali uz jasnu odgovornost prema radništvu

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i saborski zastupnik te stranke SDP-a Boris Lalovac razgovarali su u srijedu s glavnim tajnikom Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj Tomislavom Šlatom te poručili su kako pitanje plaća ostaje ključno društveno i ekonomsko pitanje. Šlat je na sastanku predstavio sadržaj "Bijele knjige" Udruženja s preporukama za unaprjeđenje poslovnog okruženja za strane ulagače u Hrvatskoj, a Hajdaš Dončić i Lalovac istaknuli su kako će pažljivo analizirati sve prijedloge. Naglašeno je kako SDP podržava mjere koje doprinose gospodarskom razvoju i boljem poslovnom okruženju za strane ulagače u Hrvatskoj, ali uz jasan uvjet – da se njihov učinak izravno osjeti i na rastu plaća i poboljšanju životnog standarda hrvatskih radnika, priopćili su iz SDP-a, nakon sastanka održanog u stranačkoj središnjici. 

Hajdaš Dončić i Lalovac posebno su istaknuli kako pitanje plaća, u kontekstu rasta troškova života, ostaje ključno društveno i ekonomsko pitanje. Povećanje plaća radnika, poručili su, mora biti u središtu svih reformi, jer je to preduvjet za dugoročno poboljšanje standarda u Hrvatskoj, uključujući i položaja umirovljenika.

U tom kontekstu komunicirani su i konkretni ekonomski prijedlozi SDP-a poput modela poreza na dobit koji predviđa porezna rasterećenja za poduzeća koja povećavaju plaće radnicima. Također je istaknuta potreba reforme sustava financiranja lokalne samouprave, kako bi se uklonile prepreke razvoju i otvorio prostor za kvalitetnija radna mjesta.

SDP je poručio kako zagovara partnerski odnos između države i poduzetnika, pa tako i stranih ulagača,  ali uz jasnu odgovornost prema radništvu. Gospodarski rast mora ići ruku pod ruku s rastom plaća i sigurnošću radnika, poručili su tijekom sastanka Hajdaš Dončić i Lalovac, naglasivši da SDP, kao socijaldemokratska stranka, ostaje čvrsto na strani radnika i njihovog dostojanstvenog života.
Boris Lalovac plaće SDP Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
12:52 15.04.2026.

Sdp kao mladi partner mozemo! u Zagrebu moze predloziti smanjenje poreza na dohodak u zg koji je navisi u RH i tako povecati primanja radnicima.Sa rijeci na djela!

