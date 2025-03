SDP-ov manjak oko 1,2 milijuna eura, u minusu i ove stranke

SDP je prošlu godinu završio s manjkom prihoda od gotovo 1,2 milijuna eura, a s manjkom su poslovali i IDS, GLAS Anke Mrak Taritaš i Nova ljevica Ivane Kekin, s viškom Centar, stranka bračnog para Puljak. Pokazuju to godišnji financijski izvještaji koje su te stranke među prvima dostavile Državnom izbornom povjerenstvu (DIP). Do 3. ožujka izvještaje DIP-u i Državnom uredu za reviziju moraju dostaviti i sve ostale političke stranke, njih ukupno 157, kao i pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih vijećnika. Ne učine li to, prijete im administrativne i prekršajne kazne.

SDP-ovi su prihodi lani iznosili 4,6 milijuna eura, gotovo milijun eura više nego u 2023. Glavninu, 3,9 milijuna eura, čine prihodi iz državnoga i lokalnih proračuna koje stranke ostvaruju na temelju broja zastupnika i vijećnika. Država je SDP-u, odnosno koaliciji kojoj je bio na čelu, pokrila dio troškove promidžbe za saborske izbore od gotovo 663.000 eura, a za izbore za Europski parlament dodatnih 45.600 eura. Od članarine je SDP prikupio gotovo 243.000 eura, oko 14.000 eura manje nego godinu prije, a od zakupa poslovnih prostora 182.000 eura. Od donatora je za redovan rad stranka dobila 13.400 eura, po 2000 eura donirali su joj Sandra Krpan, Gordan Palčevski, Saša Đujić i Željko Jovanović, europarlamentarac Tonino Picula donirao je 1200, a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić 1000 eura. Uz prihode, SDP-u su lani porasli i rashodi na gotovo 5,8 milijuna eura, što je tri milijuna više u odnosu na godinu prije – prošla je godina bila superizborna, održani su izbori za Hrvatski sabor i za Europski parlament. Manjak planiraju pokriti viškom prihoda idućih godina. Potražuju više od 1,9 milijuna eura za članarine i članske doprinose te za naknade za vijećnike.

Stranka Centar prošlu je godinu zaključila s viškom od oko 32.000 eura, prihodi su joj bili 372.000 eura, a rashodi 340.000 eura. Višak Hrvatske seljačke stranke iznosi simboličnih 161 euro: uprihodili su 279.361 euro, potrošili 279.200 eura. Manjak od čak 109.000 eura imao je IDS, prihodi su bili oko 503.000, a rashodi 612.000 eura. I GLAS Anke Mrak Taritaš izvijestio je o manjku od 20.600 eura, uz prihode od 82.000 eura i rashode od 102.600 eura. Manjak od 21.800 eura iskazala je Nova ljevica Ivane Kekin, prihodi su im bili oko 58.600 eura, rashodi 80.400 eura.