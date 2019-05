SDP: Neka u HDZ-u sami 'kusaju' probleme što su si stvorili

Na pitanje o tome hoće li stranka tražiti smjenjivanje Milijana Brkića s mjesta potpredsjednika Sabora zbog afere Prisluškivanje, šef SDP-a u intervjuu Večernjem listu kazao je kako je to smiješna priča i da se SDP ne bavi HDZ-om.

– Neka svoje probleme rješavaju sami. U fokusu su nam građani Hrvatske – kazao je Bernardić i tako izazvao nove prijepore u samom Klubu zastupnika SDP-a.

– Zašto to čini, nije mi jasno. Izjaviti da se neće baviti HDZ-om koji drži Milijana Brkića na mjestu potpredsjednika Sabora je potpuno glupo – kaže jedan član Kluba SDP-a. A osim što neki misle da je glupo, jasno je i da je u suprotnosti sa stavom, primjerice, šefa Kluba SDP-a Arsena Bauka, koji je samo koji dan prije kazao kako SDP i te kako razmišlja uplesti se u “slučaj Brkić”. Naime, tada je u javnost izišao stav kako će se u slučaju da Milijan Brkić zaradi optužnicu, a potom ostane i bez zastupničkog imuniteta, prvo HDZ-u dati razumno vrijeme da sam zatraži razrješenje Brkića, a ako se to ne dogodi, da će zahtjev za Brkićevu smjenu zatražiti SDP. Bauk je tada kazao i kako bi u situaciji, u kojoj bi doista došlo do ukidanja imuniteta Brkiću, njegov ostanak na funkciji značio i veliko nepovjerenje HDZ-a u DORH i policiju.

– SDP je po pitanju poduzimanja daljih koraka u slučaju Brkić jedinstven. Jasno smo definirali koji su uvjeti za poduzimanje daljih koraka, a kako ti uvjeti još nisu ispunjeni, onda je jasno i da još nećemo ništa poduzimati – kazao je pak jučer Bauk.

U vrhu SDP-a jučer su pak poručili kako se ne misle baviti stvarima unutar vladajućeg HDZ-a i kako sada moraju sami “kusati” probleme koje su si stvorili.

– Nećemo im mi davati na pažnji i to je predsjednik stranke jasno rekao. Ako imaju imalo političke odgovornosti i ako misle da osoba protiv koje se pokrene kaznena prijava može biti potpredsjednik Sabora i zamjenik šefa HDZ-a, onda neka i bude – kaže izvor iz vrha SDP-a.