Smiješna je priča da ćemo tražiti smjenu Brkića. SDP se ne bavi HDZ-om

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić govori o novom padu rejtinga SDP-a, zašto drži da SDP ima najbolju listu i program, što bi SDP napravio u Uljaniku, a što za Slavoniju...

Stalno ponavljate da SDP ima najbolju listu i program za EU izbore. Ipak, u anketama padate.

Da, odgovorno tvrdim da imamo najjaču listu za europske izbore, najbolje kandidate, najbolji program i najbolje europarlamentarce Tonina Piculu i Biljanu Borzan koji su radom pokazali kako se štite hrvatski interesi u Bruxellesu.

Biljana Borzan uspjela je između ostalog osigurati da u Hrvatsku iz EU dolaze proizvodi iste kvalitete kao što su u svim ostalim državama EU.

Tonino Picula bori se u EU parlamentu da cijela Hrvatska bude pokrivena besplatnim bežičnim internetom i da građani na našim otocima žive lakše i bolje, ravnopravno s ostalim građanima Hrvatske.

Naši građani zaslužuju da budu ravnopravni građani EU, a ne građani drugog reda. Naši poljoprivrednici moraju imati isti tretman kao njihovi europski kolege, a ne da dobivaju “zaslugom” ove Vlade 20% manje poticaje, i to s velikim zakašnjenjem. Želimo i jednake poreze u ugostiteljstvu i turizmu, kao što ih imaju u drugim europskim turističkim zemljama. A to znači PDV u ugostiteljstvu od 13%, a PDV na turistički smještaj od 5%.

Zdravstvo ne smije biti privilegija nekih koji si to mogu priuštiti, nego pravo svih, bez iznimke. Stoga će SDP nastaviti borbu za ravnopravnu Hrvatsku u EU. Kada su ankete u pitanju, smatram de će jedina prava anketa biti izbori. Bit će zanimljivo usporediti rezultate izbora s rezultatima anketa.

Što ako ne ispunite cilj, a to je 203 tisuće glasova i tri mandata?

Nakon EU izbora, sukladno Statutu, podnosim izvješće Glavnom odboru. Ne bježim od odgovornosti, no na hipotetska pitanja ne odgovaram. Snažno vjerujem u uspjeh.

Smeta li vam kampanja Gordana Marasa, šteti li stranci?

Ova je kampanja stranačka, ali i individualna, preferencijalna. Podržavam da kandidati vode svoje preferencijalne kampanje i protiv toga nemam ništa. Jaki pojedinci, jači SDP.

U programu za EU izbore obećavate veće plaće i mirovine. Kako to postići?

Povećanjem osobnog odbitka s 3800 na 5000 kuna jer bi se time, trenutačno, sve plaće u Hrvatskoj povećale između 330 i 500 kuna, a pogotovo najmanje plaće. Nećemo odustati ni od toga da minimalna plaća bude 4000 kuna neto. SDP ima svoj plan kako prosječnu mirovinu povećati za 300 kuna mjesečno.

Cilj nam je i stimulacija odlaska u mirovinu punim radnim stažom jer želimo da mirovina za puni staž iznosi 75% plaće. Želimo da se mirovine usklađuju s rastom plaća jer su mirovine u odnosu na plaće u stalnom padu i jedne od najnižih u EU. Naša glavna pretpostavka je da ne smanjujemo udio mirovina u BDP-u, za razliku od Vlade i HDZ-a koji žele upravo to.

Cijeli plan košta manje od novca kojeg se Vlada odrekla smanjenjem PDV-a na meso i povrće od kojeg građani nisu imali velike koristi.

Prozivate Vladu da nema rješenje za Uljanik. Ima li ga SDP?

U zadnje tri godine SDP-ove Vlade proizvedeno je 80 brodova, a ove zadnje tri godine HDZ-ove jedva osam. Jamstva koja je davala SDP-ova Vlada pokrivena su brodovima, dok su jamstva koje je davala HDZ-ova Vlada bačena u vjetar.

Kako to da nikome ništa nije bilo čudno i sumnjivo? Prva prijava nadležnim tijelima zbog sumnje u kriminal i korupciju dogodila se 2017. Više od dvije godine Plenković i Vlada znaju za probleme, više od dvije godine imaju sva izvješća na stolu i više od dvije godine ne poduzimaju ništa.

Dojam je da Vlada svjesno gura Uljanik i 3. maj u stečaj kako bi se tamo ostvario nekakav privatni interes i sagradila marina i hoteli, a radnici otjerali na ulicu. Sad se pokušava prodati spin da će nakon devet mjeseci bez plana za spas brodogradnje, doći spasioci i čarobnim štapićem spasiti brodogradilište, a to nije realno. Rješenje za Uljanik je restrukturiranje uz odabir strateškog partnera na čijem se pronalaženju aktivno trebalo raditi jer je bilo puno zainteresiranih za preuzimanje Uljanika.

Mogu li to biti Kinezi?

Svaki mjesec čekanja i odgode građane košta pedeset milijuna kuna. Jednom kad zatvorite brodogradilište, više ga nećete otvoriti. Kinezi neće napraviti potez bez detaljne računice. Izgubili smo vrijeme, ali s odgovornim pristupom Vlade, kojeg nema, prema strateškom partneru, bili to i Kinezi, može se osigurati restrukturiranje Uljanika, premda mi više to sve skupa djeluje kao potez očajnika i kupovanje vremena do završetka EU izbora.

Najavili ste SDP-ov plan za Slavoniju 2030. O čemu se radi?

Slavonija je prvo opustošena ratom. Nakon toga siromaštvom i iseljavanjem što je rezultat tridesetogodišnje vladavine HDZ-a u Slavoniji. Slavonija je na rijetko dobrom geostrateškom položaju, na važnom prometnom koridoru C5. Ima i plodnu zemlju, i ono što je izrazito važno, tople, srčane, gostoljubive, vrijedne i ponosne ljude.

Kad Slavonija krene naprijed, cijela Hrvatska krenut će naprijed. Zato će SDP uskoro predstaviti plan za desetogodišnji razvoj Slavonije i Baranje „Slavonija 2030“. U 10 godina podići ćemo poljoprivrednu proizvodnju, posebno ekološku, te osigurati plasman proizvoda našim poljoprivrednicima. Cilj je ojačati obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te povećati turističke kapacitete, dovesti popratnu stratešku industriju i proširiti komunalnu i prometnu infrastrukturu. A jedna od mjera je zaustavljanje iseljavanja mladih i program povratka dodjelom poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. SDP-ov cilj je bogata, uspješna i gusto naseljena Slavonija i Baranja.

Potpisali ste referendum protiv rada do 67. godine, za što ste i vi glasovali. Nije li to licemjerno?

Velika je razlika između onoga što je donio SDP i onoga što je izglasala Vlada. To se vidi u činjenici da zbog SDP-ova prijedloga sindikati nikad nisu pokrenuli referendum. Tada je vrijeme bilo drukčije, no priznajem da smo pogriješili. Životni je vijek tada trajao dulje. Danas se životni vijek počeo smanjivati jer umirovljenici žive sve teže, hrane se lošije te im nije dostupno kvalitetno zdravstvo. Pola milijuna ih živi na rubu siromaštva i još su prisiljeni raditi na crno.

Mirovine u odnosu na plaće naglo padaju zadnje tri godine. Glavni je problem ove „reforme“ ono što je rekao ministar Pavić, da će deficit iznositi 45 milijardi kuna. To znači da je upravo toliko novca uzeo radnicima. Ova „reforma“ ima za cilj isključivo uštedjeti na umirovljenicima. I zato SDP potpuno podržava referendumsku inicijativu “67 je previše” koja se zalaže za povratak dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina i za umanjenje penalizacije prijevremenih mirovina.

Hoćete li tražiti smjenjivanje M. Brkića s mjesta potpredsjednika Sabora zbog afere Prisluškivanje?

To je smiješna priča, ne bavimo se HDZ-om. Neka svoje probleme rješavaju sami. U fokusu su nam građani Hrvatske.

Kažete da SDP ima više kandidata za predsjednika, no ankete pokazuju da bi samo Z. Milanović imao šansi. Jeste li razgovarali o tome?

Trenutačno smo fokusirani na europske izbore. Nisam razgovarao s Milanovićem.

Bi li ga SDP prihvatio kao kandidata bez predizbora?

Kako odabrati kandidata za predsjednika razgovarat ćemo u stranci.

Bi li se Milanoviću dogodilo isto što i Bandiću da najavi kandidaturu mimo SDP-a?

Ne odgovaram na hipotetska pitanja.

Ali i ne odbacujete kao opciju?

Niti se Milanović može usporediti s Bandićem niti vjerujem da bi to učinio.

Potpisan sporazum o udruživanju i priključenju stranke Naprijed Hrvatska SDP-u