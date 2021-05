SDP i HDZ najveći gubitnici izbora u Vukovarsko - srijemskoj županiji

Dan poslije održanih lokalnih izbora i obrađenih rezultata može se reći kako su najveći gubitnici izbora u Vukovarsko – srijemskoj županiji SDP i HDZ.

Za SDP se slobodno može govoriti samo o prošlosti i ako se nešto hitno ne napravi to je stranka osuđena na propast u ovome dijelu Hrvatske. Prema svemu viđenome to previše niti ne interesira čelnike stranke koji su, koliko se vidi, od svega digli ruke. SDP je zadržao vlast u općinama Stari Mikanovci i Babina Greda ali tome su najveći razlog načelnici koji ih vode i rezultati koje ostvaruju. Posebna je priča Vukovar gdje je kandidat SDP-a za gradonačelnika Damir Maduna ostvario najlošiji rezultat u utrci za gradonačelnika. SDP nije prešao niti izborni prag te neće imati svoga kandidata u Gradskom vijeću Vukovara gdje su prije 7-8 godina obnašali vlast i imali 13 vijećnika. Kakva je situacija u SDP-u govori i to da u najvećem gradu županije, Vinkovcima, nisu imali niti kandidata za gradonačelnika. Jedina svijetla točka, kada je riječ o SDP-u, je kandidat za župana Davor Čavar koji je, iako sam i bez neke značajnije podrške i logistike, osvojio 10,74 posto glasova.

Najveći gubitnik prvoga kruga izbora u Vukovarsko – srijemskoj županiji je zapravo HDZ i to unatoč svoj infrastrukturi i sredstvima. Gubitak općina i gradova u redovima HDZ-a započeo je na lokalnim izborima još prije 8 godina, nastavljen je na izborima 2017. godine, a taj trend se nastavio i ove godine. Kada je riječ o HDZ-u, njihov kandidat Davor Dekanić morat će u drugi krug sa dojučerašnjim članom HDZ-a Josipom Dabrom koji je ove godine, radi nezadovoljstva, napustio HDZ.

VIDEO Ankica Mamić: Pobjednik izbora je promjena, to su građani jasno poručili strankama

Rezultat Dabre je tim veći kada se zna da su se u kampanju HDZ-a aktivno uključili i brojni ministri koji su svakodnevno obilazili Vukovarsko – srijemsku županiju. Pri tome kandidati HDZ-a su u prvom krugu izbora izgubili u Vukovaru, Županji i Iloku. Pri tome su Ivan Penava, aktualni gradonačelnik Vukovara, i Damir Juzbašić, nezavisni kandidat za gradonačelnika Županije, do skoro bili članovi HDZ-a. I Penava i Juzbašić su bliže pobjedi. HDZ je uz ranije izgubljene općine, gdje su godinama bili na vlasti, poput Tovarnika, Nuštra, Nijemaca, Štitara i Ivankova jučer izgubili i vlast u općinama Gunja i Cerna. U Gunji je pobijedio nezavisni kandidat Ante Gutić koji je do prije nekoliko tjedana bio član HDZ-a. Ono što ih dodatno brine je činjenica i da u drugi krug moraju u općinama Jarmina i Drenovci gdje su kandidati HDZ-a Andrija Draganić i Jakša Šestić već 30 godina na vlasti. Kada je riječ o općinama HDZ je uspio samo vratiti općinu Tordinci, a priliku za to imaju i u općini Tovarnik.

Iako su već i sada rezultati po HDZ loši ukoliko se poraz potvrdi u još nekim općinama, gradovima pa i u županiji biti će to za HDZ prava katastrofa. Očigledno je i kako se u Vukovarsko – srijemskoj županiji, koja je godinama bila utvrda HDZ-a, promjene događaju sporo ali sigurno i da građani traže nešto drugo i više.