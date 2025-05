VIDEO SDP gubi najjaču utvrdu: Iva Rinčić osvojila 39 posto prema izlaznim anketama, stožerom se prolomio pljesak

Rijeka, treći najveći grad u Hrvatskoj, desetljećima je bila sinonim za neprikosnovenu vladavinu Socijaldemokratske partije (SDP). Punih 32 godine ova stranka drži kormilo grada, čineći Rijeku svojom najvažnijom i najdugovječnijom "crvenom utvrdom" te, izuzme li se Zagreb gdje su u koaliciji s platformom Možemo! tek "manji" partner, najvećim gradom u kojem samostalno obnašaju vlast. Ova tradicija SDP-ove dominacije, koja seže još od početaka hrvatske neovisnosti, čini nadolazeće lokalne izbore posebno intrigantnima. Sada je i službeno- era SDP-ove dugogodišnje vladavine u Rijeci naglo je prekinuta jer je Iva Rinčić (Akcija mladih i partnerskih stranaka) prema prvim izlaznim anketama osvojila 39 posto glasova. Kako javlja novinarka Snježana Bičak, u stožeru Rinčić zavladala je neviđena euforija.

Podaci o izlaznosti u Rijeci govore da je do 16.30 sati na birališta izašlo 25,71 posto birača, što je 2,5% manje nego prije četiri godine. U prvom krugu lokalnih izbora u Rijeci 2021. godine izlaznost do 16.30 sati iznosila je 28.2%. Manji odaziv nego prije četiri godine bilježi se i na razini Primorsko-goranske županije. Prije četiri godine do 16.30 sati na birališta je izašlo 32.80% birača, dok je danas glasovalo 30,38% birača. Kada je, dakle, riječ o preliminarnim anketama, rezultati za Rijeku su:

Iva Rinčić 39,85%

Marko Filipović 19,89%

Sandra Krpan 17,43%

Denis Vukorepa 11,74%

Neboјša Zelić 4,98%

Petra Mandić 4,34%

Iva Rinčić, rođena Riječanka, ima 50 godina i u politiku se aktivno uključila prije četiri godine. Vijećnica je u Gradskom vijeću Rijeke i Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije. Diplomirala je sociologiju, magistrirala na Fakultetu političkih znanosti, a doktorirala iz bioetike. Na Sveučilištu u Rijeci radi od 2001., a posljednje dvije godine redovita je profesorica na Fakultetu zdravstvenih studija. Vodila je Zakladu Sveučilišta u Rijeci, a prošle godine postala je i prva predsjednica Hrvatskog bioetičkog društva. U političkom nastupu naglašava autentičnost i otvorenost, a kampanju vodi pod sloganom „Rijeka ima alternativu“.

Nakon ere dugogodišnjeg župana Zlatka Komadine, koji odlazi u mirovinu, te odlaska donedavnog gradonačelnika Marka Filipovića iz stranačkih redova, SDP je u utrku za gradonačelničku poziciju poslao Sandru Krpan, dosadašnju zamjenicu gradonačelnika. SDP na nacionalnoj razini već neko vrijeme bilježi pad potpore, boreći se s konsolidacijom i traženjem novog identiteta u fragmentiranom lijevom spektru. Dok je Rijeka i šira regija tradicionalno bila SDP-ov bastion, trendovi posljednjih izbornih ciklusa, poput onih 2021. godine kada je SDP-ova podrška u Rijeci pala na 28,05% u odnosu na 44,67% 2013. godine, ukazuju na eroziju biračkog tijela koja bi se mogla nastaviti.

Njezini prioriteti uključuju: povratak mladih u Rijeku, zelenu tranziciju, jačanje gospodarske konkurentnosti, znanstvenu izvrsnost, priuštivo stanovanje i besplatan javni prijevoz za učenike, studente i umirovljenike. Upozorava da je Rijeka u zadnjim desetljećima izgubila 40.000 stanovnika i poziva na raskid sa starim načinom upravljanja.

Za kampanju je prikupila više od 21.000 eura donacija – čak tri puta više od SDP-ove kandidatkinje Krpan – te je u promociju do prošlog vikenda uložila oko 23.000 eura. Internetska anketa portala Novi list, iako nereprezentativna, dodatno ukazuje na promjenu raspoloženja birača: od oko 1800 ispitanika, čak 43 posto podržava Rinčić. Slijede Filipović i HDZ-ov Denis Vukorepa, dok je Krpan tek četvrta.