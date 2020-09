SDP će imati svog kandidata za gradonačelnika Zagreba

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar koji želi postati novi predsjednik SDP-a govori o stanju u stranci, planovima za SDP, ali i bivšim šefovima Partije...

Kažete da znate pobjeđivati. SDP-u se to dugo nije dogodilo. Zašto mislite da bi s vama na čelu SDP-u opet krenulo?

Sami ste rekli odgovor u prvoj rečenici - zato što znam pobjeđivati. Tri sam puta pobjeđivao u prvom krugu, jednom za gradonačelnika i dvaput za župana. Volim ljude, volim rad, volim projekte, želim graditi i stvarati. Ja sam čovjek koji od mladosti živi socijaldemokraciju. Slušam ljude, okružim se sposobnim suradnicima, pomažem potrebitima. Njegujem zajedništvo i timski rad i zato uspijevam. Stranka treba lidera koji će voditi i davati ton, ali koji će biti dio dobro usklađenog orkestra. Uvjeren sam da mogu SDP vratiti na put pobjede.

Gdje vidite one koji se smatraju ključnim krivcima za poraz SDP-a na izborima?

Vidim ih i dalje u stranci, ali u drugom planu. Prve redove sada trebaju popuniti nove snage, i mlade i iskusne, no otvorene. Vrijeme je za nove ljude, vrijeme je za naše uspješne načelnike, gradonačelnike, obične sposobne članice i članove, mlade i one iskusnije.

Neki vaši protukandidati najavili su osnivanja vlade u sjeni na Iblerovom od starta. Je li to i vaš plan?

Ne. Vlada u sjeni samo je izgovor za nerad na terenu, zaobilaženje članova i organizacije. To je samo izdvajanje stare superstrukture koja će biti sama sebi svrha. Želim vratiti stranku članovima, među kojima imamo sjajne i sposobne kolegice i kolege. Cijeli SDP mora postati vlada u sjeni, angažiran i aktivan.

VIDEO Sučeljavanje Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar i Ranko Ostojić

Ne nudite se a priori ni za premijera, što mnogi drže da je pogrešno. Je li to bježanje od odgovornosti ili priznanje da smatrate da ne možete parirati Plenkoviću kako mnogi drže?

Konkurenti podmeću da, eto, ne nudim se kao oni za premijera. O temi SDP-ova kandidata za premijera treba govoriti kad za to dođe vrijeme. Uostalom, tko zna kakva će biti situacija u zemlji za četiri godine? Ne usuđujem se reći što će biti za četiri godine, ali ću napraviti sve da idući premijer bude iz SDP-a. Stranka mora imati snagu ponuditi građanima najbolje rješenje za probleme u kojima će se država nalaziti za četiri godine, odnosno prije izbora kad god oni bili. Možda ću to biti ja, a možda će to biti netko drugi tko ima specifična znanja za stanje u kojem se bude nalazila zemlja.

Povezuje vas se s bivšim gradonačelnikom Koprivnice Zvonimirom Mršićem. Bi li on bio taj kandidat za premijera?

Možda. Isto kao i ja ili netko treći.

Je li zapostavljena stranka nešto što najviše zamjerate Zoranu Milanoviću?

Organizacija stranke zahtjevan je posao koji u to vrijeme, ali ni poslije, nije dobro funkcionirao. Nakon što je Zoranova Vlada preuzela odgovornost za upravljanje državom, velik dio stranačkih kolegica i kolega preuzeo je važne funkcije na nacionalnoj razini. Kompletno tajništvo preselilo se s Iblerova na Markov trg. Tajnik stranke ne može biti istodobno i predsjednik Kluba u Hrvatskom saboru već mora biti uvijek na terenu i na dispoziciji organizacijama na terenu. To je bila pogreška Zorana Milanovića.

Za Ivicu Račana kazali ste da vam je uzor, da ste zbog njega ušli u politiku. Kritizirali ste njegovu poruku da je HDZ stranka opasnih namjera. Ne slažete se s time?

Ivica Račan moj je svojevrsni politički otac. Zbog njega sam ušao u politiku, on mi je bio uzor i uz njega sam se politički oblikovao. Čovjek je koji je omogućio prve demokratske višestranačke izbore. Njegove sam poruke osjećao kao svoje. A ta rečenica koju spominjete bila je politički štetna u trenutku njezina nastanka. Danas je HDZ stranka štetne političke prakse.

Ranko Ostojić drži da će SDP s vama na čelu postati SDP 365, aludirajući na to da imate prisne odnose s Milanom Bandićem. Kako to komentirate?

To je predizborni folklor u koji se zapleo kolega Ranko. Suradnja sa Zagrebom posljedica je naše geografske pozicije. Da je Zagorje južnije, onda bismo surađivali s gradonačelnikom Splita. Radi se o prirodi posla izvršne vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini koju Ranko nije stigao upoznati u svojoj dugoj političkoj karijeri.

Želite da SDP ima svog kandidata za Zagreb. Koga i u kojoj varijanti biste podržali Tomislava Tomaševića?

SDP će imati kandidata za gradonačelnika, progresivnu i modernu osobu koja će promicati ideje socijaldemokracije koja u Zagrebu i Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Odluka o kandidatu bit će odluka gradske organizacije SDP-a. Uvjeren sam da će sljedeći gradonačelnik Zagreba doći s lijevog krila, iz SDP-a.

Hrvatsku trese nova afera u koju je upleten i SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić. Koliko to šteti SDP-u?

Korupcija i afere štete svima. Ona je veliki hrvatski problem. Borba protiv korupcije deklaratorno se razmahala samo u jeku pregovora oko članstva u EU, ali suštinske učinkovite borbe, s efikasnim sudskim postupcima nemamo. Najveći problemi izviru iz javnih nabava, javnih poduzeća, javnog sektora. Ne zato što su naši ljudi u javnom sektoru rođeni korumpirani, već zato što je cijeli sustav programiran s pogreškom. I vrijeme je da se tome stane na kraj zbog budućnosti zemlje. Uništavamo svoju supstanciju, grizemo svoju budućnost. Pozivam na opći društveni konsenzus oko programa borbe protiv korupcije, svojevrsni široki antikorupcijski savez koji će biti natpolitički i nadstranački entitet.

Očekujete li od Grgića, koji je kandidat za Predsjedništvo stranke, da povuče svoju kandidaturu?

Uopće ne sumnjam u to. Ukinut mu je imunitet, uhićen je, a iskreno se nadam da će se u procesu dokazati da nije kriv.