SDP bez kandidata za župana, podupire Sandru Herman

O krizi u SDP-u puno govori i situacija u Međimurskoj županiji, gdje je ta stranka veći dio vremena bila na vlasti, a jedno je vrijeme imala i svog župana, Ivicu Perhoča. No, na prijevremenim izborima koje je Vlada raspisala za 28. studenog SDP neće imati svog kandidata za župana! Odlučili su podržati državnu tajnicu za turizam i bivšu zamjenicu Matije Posavca Sandru Herman (Narodna stranka – Reformisti) te njezina zamjenika Zorana Vidovića (HSS).

Među dijelom članova u Međimurju je, kako doznajemo, zavladao šok, a stigle su i prve konkretne reakcije. Član gradske organizacije u Čakovcu Tomislav Toplek odlučio je napustiti stranku razočaran jer SDP podupire kandidatkinju koja je u HDZ-ovoj Vladi državna tajnica, a zamjenik joj je Vidović iz HSS-a, stranke koja ima jedan posto potpore biračkog tijela na državnoj razini.

"SDP se jednostavno raspada…", naveo je Toplek koji će u Mjesnom odboru Mačkovca nastaviti djelovati kao nezavisni vijećnik.

U SDP-u se očito još nisu uspjeli oporaviti od teškog poraza njihova kandidata za župana Marija Medveda, koji je završio na trećem mjestu s 14,33 posto glasova. Prestigao ga je i kandidat HDZ-a, što je za HDZ velik rezultat u Međimurju. U Županijskoj skupštini SDP s partnerima nije dosegnuo ni do 20 posto. Podsjetimo, s preko 64 posto glasova u utrci za župana pobijedio je nezavisni Matija Posavec koji je podnio ostavku nakon uhićenja u rujnu. Njegova lista ima većinu u Skupštini.

U kuloarima se spominjalo da bi SDP mogao kandidirati bivšeg župana Perhoča, u anketama je u ponudi bila i saborska zastupnica Boška Ban Vlahek, a vrtjelo se i ime vrlo aktivne zastupnice Andreje Marić. No, SDP kandidata nema, a povjerenik te stranke u Međimurju Nikola Novak kaže da im je plan okupljanje "svih političkih snaga građanskog i lijevog centra oko Sandre Herman".

- Smatramo da upravo ona svojim znanjem, iskustvom i energijom, kao donedavna zamjenica župana, može dati novi, toliko potreban zamah daljnjem razvoju Međimurske županije - objasnio je Novak.

Inače, SDP je ostao i bez većine članova u općinskoj organizaciji u Donjoj Dubravi. Od 16 članova, 13 ih je napustilo SDP zbog nezadovoljstva načinom na koji Peđa Grbin vodi stranku. HDZ još nije istaknuo svog kandidata. Spominjao se predsjednik županijske organizacije ministar Darko Horvat, no on je to opovrgnuo. Predsjednik Kluba vijećnika u Županijskoj skupštini Igor Ivković na konferenciji za novinare je rekao da imaju velik broj članova u Međimurju i da na odabir imaju nekoliko kandidata.

Uz Sandru Herman, kandidaturu je dosad najavio jedino Darko Zver iz Fokusa. Svi s nestrpljenjem čekaju odluku Matije Posavca o tome hoće li se ponovno kandidirati za župana ili će se pod teretom sumnji u zlopuporabu položaja i ovlasti i primanje mita povući iz politike. Facebook grupa otvorena njemu za podršku već sad ima više članova nego što su kandidati SDP-a i HDZ-a dobili glasova na izborima u svibnju. Njegovim eventualnim odustajanjem od politike, porasli bi i apetiti u HDZ-u koji nije imao župana od 1997. godine, kad je završio mandat Marijanu Ramušćaku.