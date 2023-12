Schmidt zaprijetio vlastima u BiH: Odmah izmijenite izborni zakon ili ću to učiniti ja

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt u utorak je vlastima dao rok od najviše tri tjedna da izmijene izborni zakon kako bi se osigurao integritet glasačkog procesa i najavio da će u protivnom to učiniti on.

Schmidt je novinarima u Sarajevu izjavio kako se ne može dopustiti da BiH u 2024., kada u listopadu trebaju biti provedeni lokalni izbori, uđe s manjkavim rješenjima koja su do sada omogućila brojne manipulacije i krađu glasova.

Na to su ranije upozorili OESS i Venecijanska komisija Vijeća Europe, no vlasti nisu ništa poduzele. - Apeliram na sve da se učvrsti integritet izbornog procesa. Volio bih da domaća tijela vlasti riješe te probleme i to se mora dogoditi sada, a ako to ne bude slučaj u iduća dva-tri tjedna, svi znaju da postoji osoba koja ima ovlasti donijeti takvu odluku - rekao je Schmidt aludirajući na sebe.

Dodao je kako u ovoj fazi traži tehničke izmjene izbornog zakona, odnosno da na dnevnom redu zasad nisu izmjene koje zahtijevaju široke političke suglasnosti, posebno one vezane za način izbora članova kolektivnog predsjedništva BiH.

Od državnog parlamenta traži da se uvedu tehničke inovacije, poput elektronskog brojanja glasova, identifikacija birača otiskom prsta i učinkovitiji nadzor nad izbornim procesom. To znači i promjenu u sastavu biračkih odbora jer njihove članove više ne bi, kao dosad, mogle postavljati političke stranke.

Schmidt je u izborni zakon intervenirao u listopadu 2022., kada je izmijenjen sastav Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Tim je izmjenama HDZ BiH osigurao kontrolni paket u klubu Hrvata tog doma i utjecaj na uspostavu nove vlasti.

