Doznao da je Židov i da mu je baka sudjelovala u lovu na Pavelića

Nomen est omen (ime je znak), kaže se obično kad je nečije ime u skladu s osobnošću ili osobnom sudbinom. Teško je pobrojiti koliko je puta Heda Stern, rođena u češkom Zibranu kao Hedwig Beck (Hedwika Beckova) mijenjala prezime, od čega četiri puta – zbog udaje. Svoje staro germansko ime je mijenjala rjeđe, uglavnom u umjetničke svrhe, no ono je itekako određuje. Značenje mu je “ona koja se bori”, a Heda se, iako netom objavljena knjiga iz pera zagrebačkog odvjetnika Nevena Zelića o zvijezdi nijemih filmova nosi naziv “Heda Stern – Potraga za srećom”, za tu sreću – uistinu morala boriti. Pa i onda dok su joj, kao bogatoj i slavnoj zvijezdi, mnogi na njoj zavidjeli.