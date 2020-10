'Savjetujem svima da prekopaju vrtove, otvore gepek, Kovačević je sakrio gomilu novca'

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Domovinskoga pokreta Miroslav Škoro smatra da treba mijenjati način odabira Državnog odvjetnika, a u subotu je u Mitrovcu nakon berbe grožđa, i ustvrdio da njihov zastupnik Davor Dretar nije bio u Klubu u Slovenskoj.

Škoro je nakon berbe grožđa, u kojoj su sudjelovali članovi Domovinskoga pokreta, komentirao aktualne političke teme, pa je tako ocijenio i da su lažni navodi da je njihov zastupnik Davor Dretar bio u Klubu u Slovenskoj, kao i informacija da je Dragan Kovačević novac sakrio kod (Gorana Alerića) supruga zamjenice Županijskoga državnog odvjetnika (Mirela Alerić Puklin).

Škoro: Nismo u istome košu sa HDZ-om i sa SDP-om

“Gospodin Dretar nije bio u Klubu, u Slovenskoj 9, tamo nije bio ni jedan zastupnik Domovinskoga pokreta, a sada je važnije tko je bio, što se jelo i pilo, nego gdje su novci koji su se tamo dijelili, krčmili, brojali i raspoređivali. Ono što je tu najvažnije je da je to navodno objavljeno u nekim medijima kao što se navodno puno toga navodno govori o Domovinskome pokretu ne bi li se sve nas navodno stavilo u isti koš", izjavio je Škoro, a priopćio Domovinski pokret.

Ustvrdio je da Domovinski pokret "nije u istom košu s HDZ-om i SDP-om i onima koji žive na grbi hrvatskoga čovjeka, otimajući, pljačkajući i brojeći novce po tako opskurnim mjestima".

Komentirao je i informaciju kako je Dragan Kovačević sakrio novac kod supruga zamjenice državnog odvjetnika. “Čini mi se da je tu puno instanci zakazalo. Najžalosnija je stvar da oni koji su trebali znati prave se da nisu znali. Jedino što je žalosnije od činjenice da se to dogodilo je da nam lažu da ne znaju. Ako ne znaju onda smo svi u velikom problem”, ocijenio je Škoro.

“Kovačević je u svoje i vjerojatno u nečije tuđe ime sakrio gomilu novca i ja savjetujem svima da malo prekopaju svoje bašće, vrtove, vide u garažama ima li nekih čudnih automobila, otvore gepek, možda se i obogate”, poručio je Škoro.

Treba mijenjati način funkcioniranja Državnog odvjetništva i odabir Državnog odvjetnika

“Što se tiče funkcioniranja Državnog odvjetništva mi smo sugerirali kako tu postoji problem - da neka politika 'rukopolaganjem' određuje čovjeka koji ima jako velik utjecaj i moć, ima puno toga što može napraviti, a u stvari igra se političkih igara, trguje ispod stola i mi svi skupa smo taoci jednoga takvog sustava", smatra predsjednik Domovinskoga pokreta.

Škoro je ustvrdio kako takav način "nužno ukazuje na to da treba mijenjati način kako funkcionira sustav, da treba mijenjati način odabira tih ljudi, a posebno Državnog odvjetnika. To je ključno. On mora biti neovisan, dobro plaćen stručnjak koji će se obračunati s onim što je rak rana hrvatske države, a to su kriminal i korupcija".

Na pitanje podupire li Domovinski pokret zahtjev za ukidanje obvezne članarine HGK-a i HOK-a Škoro je rekao da će mu to biti najkraći odgovor u životu - da, svesrdno.