'Morali smo masturbirati, oralno ga zadovoljavati. Nisam imao snage reći NE Bogu'

Velika tema novinskih kuloara ovih dana je svećeničko seksualno zlostavljanje djece i skup o prevenciji istog koji se održava u Vatikanu. Phil Saviano, čovjek je koji je prvi hrabro progovorio o ovoj temi i time potaknuo publiciranje ove teme u Boston Globeu prema čemu je snimljen sada već kultni Oscarom nagrađeni film Spotlight iz 2015 godine. Saviano je sada progovorio i za N1, te podijelio dio svoje potresne priče.

-Živio sam u Massachusettsu, raznosio sam novine i župni dvor je bio jedno od mjesta gdje sam nosio novine. Dolazim iz katoličke obitelji. Kad sam prvi put upoznao tog svećenika, znao se spustiti na razinu djece. Puno se šalio, izvodio trikove s kartama i obraćao pozornost na mene i mog prijatelja ministranta. Bio sam vrlo sretan jer se tako ugodan čovjek zanima za mene. Prvi znak da će doći do problema bio je kad nam je pokazivao trikove s kartama na kojima su bile pornografske slike. Moj prijatelj i ja htjeli smo vidjeti te slike jer takvo nešto nismo dotad vidjeli. Rekao nam je da je to naša tajna i osjećali smo se posebno. Uslijedilo je zlostavljanje koje je trajalo preko godinu dana. Morali smo masturbirati, oralno ga zadovoljavati.. Bilo je zastrašujuće i ogavno i nismo znali kako to zaustaviti. Znao bih reći da se moram vratiti kući na večeru, ali on bi me povukao natrag. Nije prihvaćao odbijanje, a zbog razlike u moći nikada nisam smogao snage udariti ga ili vikati. On je bio predstavnik Boga i nisam imao snage reći "ne" Bogu- kazao je Phil Saviano.

-Nakon 18 mjeseci svećenik je iznenada otišao. Kako su godine prolazile, pretpostavljao sam da su ga uhvatili i izbacili iz klera. Kad sam 1992. navršio 40 godina u bostonskim novinama pojavila se slična priča iz Novog Meksika, prema kojoj su dvojica dječaka bila zlostavljana od istog svećenika. To je bio trenutak koji je promijenio moj život- dodao je.

Saviano je kazao i kako se u to vrijeme osjećao vrlo zbunjeno te da nije znao u koji od 7 smrtnih grijeha spada sve ovo što mu se događalo. Nije znao kome da se ispovijedi, a priznaje kako danas više ne vjeruje u Boga.

-Više ne vjerujem u Boga. Prvu krizu vjere sam imao s 12 godina. Kad počnete razmišljati o tome i sumnjati u učenje Crkve, to vas odvede na put na kojemu odbacite svoju religiju. Smatram se agnostikom. Idem na misu samo tijekom posebnih prilika, vjenčanja i sl- povjerio je Saviano.

Kada je 1998. Globeu poslao dokumente i pismo koje je imao, novinari i nisu bili pretjerano zainteresirani, no sve se promijenilo kada je 2001. došao novi urednik novina. Ističe kako se od tada puno toga promijenilo na bolje, no da ovaj problem i dalje postoji na svjetskoj razini i samim time ostaje problemom svih nas.

-Po meni treba doći do prijelomne točke. Ne znam događa li se to, ali sam puno optimističniji nego do sada. Ugodno sam iznenađen da su spremni na iskrenu raspravu. Nadbiskupu Scicluni sam poslao pismo, on govori o važnosti transparentnosti i mi upravo na to pozivamo. Glavni smisao ovog summita je okupiti biskupe iz dijelova svijeta u kojima žrtve ne progovaraju i razgovarati o tome kako bi se sa žrtvama trebalo odnositi s poštovanjem i izbaciti iz klera zlostavljače. Biskupi u Meksiku npr. tvrde da nemaju taj problem. Nije stvar u tome da problem ne postoji, nego da žrtve nemaju priliku da progovore- zaključuje Saviano.

