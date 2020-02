Šarec: Parlament treba ispitati financiranje Janšine stranke iz Mađarske

Slovenski premijer u ostavci Marjan Šarec naveo je u objavi na društvenoj mreži Facebook da bi parlament trebao ispitati načine financiranja Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, posebno sredstva koja dobiva iz Mađarske.

Stranke koje sada s Janšom pregovaraju o formiranju nove desne vlade trebale bi se pitati "kome će ta vlada biti podložna kad se mediji njegove stranke financiraju iz Mađarske", naveo je Šarec na svom Facebook računu, dodavši da bi predsjednik parlamentarnog povjerenstva za nadzor tajnih službi (KNOVS) Matej Tonin o tome trebao pokrenuti istragu. "No, umjesto toga, Tonin radije s Janšom pregovara o ulasku u Janšinu novu koalicijsku vladu", naveo je Šarec.

Kako premijer u odlasku navodi u svom postu, parlament bi se morao "aktivno baviti problematikom financiranja političkih stranaka i njihovih medija iz inozemstva", posebno investicijama koje su poslovni ljudi iz Mađarske, bliski premijeru Viktoru Orbanu, zadnjih godina uložili u privatnu televiziju koju je pokrenula Janšina stranka te njene druge informativne platforme.

"Onaj tko te financira ne čini to zato jer si lijep, nego zato jer nešto želi u zauzvrat. Treba se upitati želimo li Orbanovu Sloveniju ili Sloveniju koja je suverena i naša", navodi Šarec.

Dodaje kako se time postavlja "jasna dilema" pred čelnike stranaka političkog centra koje pregovaraju s Janšom. Oni bi se, umjesto da brane fotelje i političke pozicije ulaskom u Janšinu koaliciju, trebali odlučiti za prijevremene izbore na kojima bi o budućoj političkoj konfiguraciji i novoj vladi odlučili birači, tvrdi Šarec.

Šarec je krajem siječnja dao ostavku na svoj položaj i predložio sazivanje novih izbora, a njegova vlada do izbora nove obavlja tekuće poslove. No, Janšina stranka pokrenula je pregovore sa Strankom modernog centra (SMC), demokršćanskom Novom Slovenijom (NSI) i Demokratskom strankom umirovljenika (DESUS) o formiranju nove prijelazne vlade.

Takva bi vlada imala najmanje 48 zastupničkih glasova u 90-članskom parlamentu, no pregovori su naporni i još traju. No, ni novi prijevremeni izbori koji bi se održali u travnju ili svibnju nisu isključeni ako u sadašnjem sazivu parlamenta uskoro ne dođe do nekog dogovora o političkom preslagivanju i imenovanju mandatara za sastav nove vlade.