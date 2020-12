Sanja Musić Milanović: Cijepit ću se odmah čim dođem na red. Objasnila i zašto

Voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a i supruga predsjednika Republike Sanja Musić Milanović potvrdila je da će se cijepiti "odmah, javno, čim dođe na red".

"Kad ste me pozvali ideja mi je bila da me pozivate na javno cijepljenje, pa ste me razuvjerili. Spremna sam se cijepiti čim dođem na red, odmah, javno", rekla je Musić Milanović za Dnevnik Nove TV.

Ako nas se ne cijepi 67 posto, kazala je, nećemo doseći kolektivni imunitet u borbi protiv koronavirusa.

"Ja se cijepim jer ne znam kako će me bolest zahvatiti. Izgleda da postoji određena genetska predispozicija koja određuje kako ćemo na nju reagirati. I ne znate jeste li u kategoriji asimptomatskih ili onih koji će imati vrlo teške komplikacije i letalni ishod. Ja ne znam u kojoj sam kategoriji, ali ako se cijepim onda znam da sam sigurna. I da sam u kategoriji onih koji sigurno neće završiti na respiratoru sa smrtnim ishodom. I to je ključ", rekla je Musić Milanović.

Uvjerena je, kaže, da su u razvoju cjepiva poštivani svi koraci iako je razvijeno u vrlo kratkom roku, a mladima je poručila da je važno cijepiti se kako bi si vratili život kakav su imali prije.

"Mislite da im je lijepo ovako zabarikadiranima? Možda bi htjeli otići u kafić, tulum, nekoga upoznati...", pitala je Musić Milanović.

Uvjerena je kako javna kampanja za cijepljenje može ljude potaknuti na cijepljenje. "Ako sam ja liječnica i kažem da se želim cijepiti što prije, čim dođem na red, mislim da to može samo dobro donijeti. Ako se ja ne bojim, šaljem poruku - nemojte se ni vi bojati", zaključila je Sanja Musić Milanović dodavši kako se cijepimo prije svega da izbjegnemo respirator i smrtni ishod.

