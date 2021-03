SAD okuplja četiri velesile kako bi obuzdali Kinu. Stručnjaci i više nego skeptični

Administracija američkog predsjednika Joe Bidena odlučna je u svojem naumu da ujedini saveznike kako bi se obuzdale kineske pretenzije na teritorij na području Pacifika.

Biden je u petak napravio najveći korak do sada prema tom cilju, tako što je okupio na virtualnom sastanku političke vođe Quada, saveza Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Indije i Australije, koji je Peking nazvao simbolom "toksičnog hladnoratovskog mentaliteta"

Washington je govoreći o spomenutom sastanku objavio kako će teme razgovora biti COVID-19, gospodarska suradnja i klimatska kriza, dok je New Delhi naveo kako će indijski premijer Narendra Modi razgovarati o "slobodnom i otvorenom Indo-Pacifiku. U niti jednoj od izjava nije spomenuta Kina, međutim upravo je njezin strahovit uspon doveo do oživljavanja Quada 2017. godine. Quad nije formalni vojni savez poput NATO-a, no neki ga smatraju potencijalnom protutežom kineskom utjecaju i širenju u azijsko-pacifičkom području, navodi CNN.

Članovi Quada u javnosti kontinuirano naglašavaju mirnodopske aspekte saveza, no potencijal za vojnu suradnju nije ostao nezapažen od strane Kine.

Američki admiral Phillip Davidson, koji je na čelu indopacifičkog zapovjedništva nazvao je Quad 'dijamantom demokracije' na indopacifičkom području, te je kazao kako se nada da će 'organizacija prerasti u nešto veće'.

- Ne samo isključivo kad je riječ o sigurnosti, već i u kontekstu kako pristupamo globalnoj ekonomiji, telekomunikacijama i 5G, suradnji na međunarodnoj sigurnosti. Svašta može biti napravljeno diplomatski i ekonomski - ustvrdio je.

Pukotine među članicama

Četiri suradnika konzervativnog instituta Hoover, među kojima je i bivši ministar obrane James Mattis, navode kako Quad može imati važnu ulovu kad je riječ o sigurnosti na moru, lancima opskrbe, tehnologiji i diplomaciji. Napominju kako članovi Quada mogu pojedinačno pomoći američkoj ratnoj mornarici u suprotstavljanju porastu kineske brodogradnje. Kao primjer, navode da Japan ima flotu podmornica, dok Indija ima nosače aviona.

Kad je pak riječ o diplomaciji, navode kako Japan, Indija i Australija imaju veći utjecaj na zemlje Indo-Pacifika od SAD-a.

CNN podsjeća da je prva verzija Quada puknula pred pritiskom Kine, te da je za očekivati da ako pokušaju sada zauzdati Kinu kako će Peking učiniti sve u svojoj moći da im se osveti. Timothy Heath, viši analitičar u istraživačkom think tanku RAND Corp napominje kako je Quad daleko od jedinstvene fronte i da razlike među članovima mogu biti utjeha za Kinu.