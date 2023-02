S trona skidaju Kinu: Na krilima demografije i obrazovanja Indija je postala globalna sila

Ima neke simbolike u tome što će Indija, iz koje je potekao siromašni matematički genije Srinivasa Ramanujan o kojem je snimljen sjajan film "Čovjek koji je spoznao beskonačnost", u travnju ove godine prema projekcijama UN-a postati najmnogoljudnija država svijeta, a za nekoliko godina i četvrta najveća gospodarska sila svijeta. Indija će u proljeće imati više od 1,4 milijardi ljudi te će skinuti s trona Kinu.



Demografski rast te zemlje prati i gospodarski jer prema prognozama MMF-a Indija će do 2027. postati četvrto najveće gospodarstvo svijeta, a do kraja desetljeća potpuno će iskorijeniti ekstremno siromaštvo. Inače, ta je zemlja u samo jednom desetljeću do 2016. izvukla 271 milijun ljudi iz ekstremnog siromaštva. Prema UN-ovoj projekciji, stanovništvo Indije premašit će 1,5 milijardi ljudi do kraja 2030. i nastavit će rasti do 2064. kada će dosegnuti vrhunac od 1,7 milijardi ljudi.