S polica se povlači grah u konzervi: U limenci kupac pronašao pola štakora

U apsolutnom šoku ostao je jedan kupac kada je otvorio konzervu graha kupljenu u Konzumu, da bi u njoj našao - dio tijela štakora. Konzerve u kojima je kupac pronašao mrtvog glodavca odmah su povučene iz prodaje, ali Državni inspektorat i dalje nije obavijestio kupce o tome.

- Potrošač je kupio i doživio više nego gadljivo i neugodno iskustvo jer je u konzervi smeđeg graha, kojeg na tržište pod svojim brandom Good Food plasira Konzum, pronađena polovica - štakora! Proizvođač tog konzerviranog smeđeg graha je talijanska tvrtka Fiamma Vesuviana S.R.L. , LOT broj LM 261 s rokom trajanja od 17.9.2026. - objavila je Facebook stranica Halo, inspektore koja se inače bavi zaštitom potrošača.

- Potrošač ima (na žalost ili na svu sreću!) svjedoke tom odvratnom događaju tako da ako ga netko ipak bude pokušao optužiti za „nečasne radnje“ ili ugrožavanje „poslovnog ugleda“ nakon javnog objavljivanja tog slučaja ima zaštitu ne samo udruge za zaštitu potrošača već i odvjetničkog tima koji je u međuvremenu angažiran "pro bono". Potrošač je taj nemili slučaj uredno reklamirao Konzumu koji mu (još kao ni nama) nije odgovorio. Potrošač ne traži nikakvo obeštećenje, ali sasvim sigurno neće više kupovati grah te tvrtke i tog branda. Potrošač dva dana ne može pojesti ništa od bilo kakve hrane od sjećanja na smrad i doživljenog šoka nakon što je otvorena sporna konzerva - napisali su, a uz to su objavljene i fotografije iz konzerve.

Konzum je za Halo, inspektore pojasnio o čemu se radi. Osim povlačenja spornih konzervi iz prodaje, Konzum je već obavio inspekcijski nadzor te utvrdio kako s njihove strane nije bilo grešaka.

- Žao nam je zbog situacije koja se dogodila našem kupcu. Nastavno na zaprimljenu reklamaciju kupca, u koordinaciji s proizvođačem i svim nadležnim institucijama, poduzeli smo sve potrebne radnje sukladno internoj proceduri. Obavijestili smo proizvođača i zatražili očitovanje. Iako u ovom trenutku ne raspolažemo svim potrebnim informacijama, u kontaktu smo s proizvođačem te smo iz predostrožnosti i s ciljem zaštite naših kupaca, na vlastitu inicijativu, navedenu seriju proizvoda povukli iz prodaje. Dodatno, proveden je inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da je Konzum proveo sve potrebne aktivnosti i provjere.

Još jednom želimo izraziti naše žaljenje te ćemo svakako napraviti sve što možemo kako bi detaljno provjerili sve okolnosti i osigurali da se ovakve situacije ne ponavljaju.Za sve ostale informacije u potpunosti smo na raspolaganju kupcima putem našeg besplatnog potrošačkog telefona 0800 400 000 ili maila konzum@konzum.hr - odgovorili su iz Korporativnih komunikacija Konzuma.

Uz to, i Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata objavila je svoj izvještaj u ovom slučaju.

- Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je odmah po zaprimanju Vaše predstavke koja se odnosila na prijavu potrošača o kupljenoj konzervi smeđeg graha trgovačkog naziva „K plus Garden Good“ neto količine 400g, LOT broja L M261, Najbolje upotrijebiti do: 17.9.2026., proizvođača Fiamma Vesuviana, Italia, koju stavlja na tržište RH Konzum plus d.o.o., a za koju se navodi da su pronađeni dijelovi uginulog glodavca, dana 07.05.2024. godine obavila je inspekcijski nadzor u sjedištu predmetnog trgovačkog društva.

POVEZANI ČLANCI:

Inspekcijskim je nadzorom utvrđeno da je predmetno trgovačko društvo odmah po zaprimanju prijave potrošača pokrenulo postupak prikupljanja svih podataka o samom proizvodu odnosno prikupljanju podataka o LOT-u i roku trajnosti, te su zatražili od proizvođača iz Italije da dostave očitovanje vezano za predmetnu prijavu. Po zaprimanju točnih podataka o LOT-u i roku trajanja sporne hrane dana 07.05.2024. godine isti je dobrovoljno pokrenuo postupak povlačenja navedenog lota s tržišta Republike Hrvatske.

S obzirom da je proizvođač predmetne hrane u Italiji, Državni inspektorat će u skladu s procedurama prijaviti i dostaviti informacije u EU RASFF sustav (Euroski sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) o predmetnoj prijavi potrošača i povlačenju spornog lota s tržišta kako bi daljnje mjere prema proizvođaču provelo nadležno tijelo za sigurnost hrane u Italij - objavila je Inspekcija.