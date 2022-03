Ruski oligarh (66) pronađen mrtav u svojoj vili kod Londona: 'Ovo nije slučajnost'

Ruski oligarh Mihail Watford (66) pronađen je mrtav u garaži svoje vile u Velikoj Britaniji, a brojni se zapitkuju ima li to ikakve veze s ruskom invazijom na Ukrajinu.

Watforda je pronašao vrtlar kako visi sa stropa garaže u vili vrijednoj oko 18 milijuna funti nedaleko od Londona.

Policija trenutačno istražuje slučaj zbog straha da je možda bio na listi osoba koje treba likvidirati, iako službeno nije bio pod sankcijama kao drugi biznismeni.

Photo of Mikhail Tolstosheya/Watford posted yesterday on his wife's Instagram. He was found hanged today at home.https://t.co/eWxENsRqAt pic.twitter.com/OTcyJ8J95g