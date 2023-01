Ruski analitičar: Vojni vrh je prestravljen zbog Putinovih zapovijedi. Ne pretjerujem

Ruski vojni vrh užasnut je zahtjevima ruskog predsjednika Vladimira Putina koji traži novu vojnu ofenzivu na više frontova u Ukrajini, tvrdi politički analitičar doktor Valerij Solovej. Ističe kako se vojni zapovjednici boje 'pokolja' s obzirom na to da najnovije analize govore o tome da je u ratu poginulo više od 175 tisuća vojnika.

Solovej koji je, inače, radio na prestižnom Institutu za međunarodne odnosu u Moskvi, školi za diplomate i špijune, tvrdi kako su Putinovi zahtjevi generalu Valeriju Gerasimovu za pokretanje 'ofenzive u nekoliko smjerova istovremeno' doveli do duboke podjele u vojnom vrhu.

"Glavni stožer ruske vojske prestravljen je zbog zapovijedi vrhovnog zapovjednika. Ne pretjerujem. Užasnuti su. Boje se da će izgubiti ostatak oružanih snaga u pokolj u koji ih odvlače Putinove zapovijedi", kazao je

Unatoč tome što su viši zapovjednici izgubili svaku nadu da ostvare pobjedu u ratu, oni će poslušati Putina.

"Oni su mu salutirali.'Kako želite, vaše visočanstvo, vi ste genij, vi to znate bolje od nas, vi ste sve započeli, a naš je posao da to sada riješimo'", kazao je politički analitičar o vojnom vrhu u intervjuu koji je dao za opozicijski kanal Khodorkovsky, prenosi Daily Mail.

Kazao je kako je ofenziva planirana za veljaču, te da je načelnik generalnog stožera Valerij Gerasimov "najsposobniji od ruskih generala". No, napominje kako je vojni vrh uvjeren kako neće stići na vrijeme jer bi Ukrajina mogla dobiti novo oružje - opasnije i modernije.

"Zato je ovo posljednja šansa da se pokuša napasti Ukrajina, ali ne s ciljem pobjeđivanja. To je vrlo važno razumjeti. To više nije cilj. Cilj je posve drugačiji, a to je završiti rat na častan način. A to je da se postigne mir. Riječ je o tome da se zadrži minimum ruskih dobitaka, a to je Donbas i obrana Krima. Ne očekuju više od toga", kazao je.

VIDEO: Mamić na zabavi u Hercegovini: Pjevao i plesao uz 'Dinamo ja volim'