"Ruske snage mogle bi pokrenuti žestoki napad na glavni grad"

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je za Sky News da očekuje da bi ruske snage mogle pokrenuti žestoki napad na glavni grad, sličan kakav su već iskusili stanovnici Mariupolja i Harkiva.

Rekao je da je u jutrošnjem napadu oštećeno šest stambenih zgrada, uključujući i vrtić.

– Ovo je očito bio napad na civile, ovdje nema nikakve vojske – rekao je.



Mayor of Kyiv Vitali Klitschko says Vladimir Putin is "unhealthy" and is a "huge danger" to the whole world.



