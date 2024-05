Rusija upozorava na moguće posljedice slanja NATO-vih vojnika u Ukrajinu

Slanje trupa NATO-a u Ukrajinu bilo bi "iznimno opasno", priopćio je u srijedu Kremlj, dodajući da Moskva pomno prati ukrajinsku peticiju koja poziva na takvu intervenciju. U peticiji, objavljenoj na internetskoj stranici ukrajinskog predsjednika, stoji da bi Ukrajina trebala zatražiti od SAD-a, Velike Britanije i ostalih zemalja da pošalju trupe kako bi se Ukrajina othrvala ruskoj invaziji.

"Kijevski režim je poprilično nepredvidljiv", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "Više puta smo rekli da direktna intervencija vojski zemalja NATO-a u ovom sukobu potencijalno predstavlja golemu opasnost i mi ovo smatramo ništa manje od izrazito teške provokacije te, naravno, to pomno pratimo", dodao je.

Za sada se ne zna hoće li peticija skupiti potreban broj od 25.000 glasova koji bi obvezao predsjednika Volodimira Zelenskija da odgovori na način da je odobri ili odbaci. Do srijede ujutro su prikupljena 1594 glasa. NATO pomaže Ukrajini slanjem sve više oružja, uključujući tenkove i dalekometne projektile, ali se suzdržava od direktne intervencije s vojnicima na terenu. I američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin upozoravaju da bi to moglo dovesti do Trećeg svjetskog rata.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da bi se pitanje slanja zapadnih vojnika u Ukrajinu "legitimno" postavilo ako bi Rusija probila ukrajinske linije obrane i ako bi Kijev to zatražio. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u srijedu da bi, ako bi Macron poslao francuske trupe u Ukrajinu, one bile legitimna meta ruske vojske. "Ako se Francuzi pojave u zoni sukoba, oni će neizbježno postati mete ruskih oružanih snaga", rekla je Zaharova.

