SITUACIJA NA BOJIŠNICI

Rusija tvrdi da je zauzela još jedno naselje, Ukrajinci kažu da drugdje napreduju

Russian drone and missile strike in Lviv
Foto: ROMAN BALUK/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
24.08.2025.
u 22:54

Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oslobodile sela Mihailivku, Zeleni Hai i Volodimirivku

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da su ruske snage zauzele novo naselje u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj oblasti, a ukrajinski glavni zapovjednik rekao je da su ukrajinske snage drugdje napredovale, oslobodivši tri sela u istočnoj Doneckoj oblasti. Reuters nije mogao potvrditi ta izvješća iz neovisnih izvora. Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da je zauzelo Filiju, selo u Dnjipropetrovskoj oblasti, jednoj od četiriju regija koje je Rusija ilegalno anektirala sedam mjeseci nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Ukrajina to nije potvrdila.

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Donjeckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti. Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oslobodile sela Mihailivku, Zeleni Hai i Volodimirivku. Zeleni Hai, čije je oslobođenje ukrajinska vojska objavila u subotu, nalazi se pored Dnjipropetrovske oblasti, a druga dva sela u blizini grada Pokrovska, fokusa višemjesečnih teških borbi.

Sirski je opisao da su uvjeti kod Pokrovska, jednog od ruskih vojnih prioriteta u tom području, "zaista teški". "Neprijatelj koncentrira svoje glavne napore u tom sektoru. Ali mi moramo držati liniju." Ukrajinska vojno-obavještajna služba HUR objavila je da je izvela zajedničku operaciju s vojnom postrojbom kako bi oslobodili još jedno selo, Novomihailivku, južno od Pokrovska. U Harkivskoj oblasti na sjeveroistoku zemlje, u ruskom topničkom napadu poginula je žena u gradu Kupjansku, a dvoje stanovnika je ozlijeđeno. Kupjansk su ruske snage zauzele u prvim tjednima rata, a Ukrajinci su ga oslobodili kasnije te godine, ali je zadnjih mjeseci ponovno meta žestokih ruskih napada. 
Izrael napao glavni grad Jemena: Vojska otkrila što su bile mete
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija

