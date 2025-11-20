Gerasimov: 'Osvojili smo Kupjansk'; Putin: 'To je to? Sve ste završili?'

Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov rekao je u četvrtak predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim gradom Kupjanskom. Kremlj je ranije priopćio da je Putin posjetio zapovjedno mjesto borbene skupine "Zapad" gdje se sastao s Gerasimovom i visokim vojnim dužnosnicima. Putin je informiran o situaciji u Kostjantinivki i Kramatorsku u Donjeckoj regiji, kao i Kupjansku u Harkivskoj regiji, priopćio je Kremlj. "Jedinice skupine 'Zapad' oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju uništavati jedinice ukrajinskih oružanih snaga okružene na lijevoj obali rijeke Oskol", rekao je Gerasimov Putinu. Kako prenosi TASS, Putin ga je tada upitao: "Znači, to je to? Jesu li sve završili?", na što je Gerasimov odgovorio potvrdno. Gerasimov je također rekao Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad preko 80 posto Vovčanska. Ukrajinska vojska odbacila je ruske tvrdnje o zauzimanju Kupjanska kao i o preuzimanju kontrole nad 70 posto Pokrovska.