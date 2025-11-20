Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
UKRAJINA ODBACUJE TVRDNJE

Gerasimov: 'Osvojili smo Kupjansk'; Putin: 'To je to? Sve ste završili?'

Russia's President Putin visits armed forces' command centre in the course of Russia-Ukraine conflict
Foto: KREMLIN.RU/REUTERS
1/13
Autori: Večernji.hr, Marijeta Nekić/Hina
20.11.2025.
u 22:00

Gerasimov je također rekao Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad preko 80 posto Vovčanska

Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov rekao je u četvrtak predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim gradom Kupjanskom. Kremlj je ranije priopćio da je Putin posjetio zapovjedno mjesto borbene skupine "Zapad" gdje se sastao s Gerasimovom i visokim vojnim dužnosnicima. Putin je informiran o situaciji u Kostjantinivki i Kramatorsku u Donjeckoj regiji, kao i Kupjansku u Harkivskoj regiji, priopćio je Kremlj. "Jedinice skupine 'Zapad' oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju uništavati jedinice ukrajinskih oružanih snaga okružene na lijevoj obali rijeke Oskol", rekao je Gerasimov Putinu. Kako prenosi TASS, Putin ga je tada upitao: "Znači, to je to? Jesu li sve završili?", na što je Gerasimov odgovorio potvrdno. Gerasimov je također rekao Putinu da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad preko 80 posto Vovčanska. Ukrajinska vojska odbacila je ruske tvrdnje o zauzimanju Kupjanska kao i o preuzimanju kontrole nad 70 posto Pokrovska.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija Kupjansk Valerij Gerasimov

Komentara 29

Pogledaj Sve
MA
Madam
22:19 20.11.2025.

Koliko uzalud poginulih za kriminalnu skupinu iz kremlja.

RM
ruski mordor
22:26 20.11.2025.

opet su zauzeli Kupjansk? Pa zauzimanje su objavili već pred 10 dana! Jesu li lagali onda? ili lažu sada?? ili su lagali u oba slučaja??!

MA
mariner
22:27 20.11.2025.

Hm, gerasimov je objavio da su zazeli Pokrovsk i Kupjansk pred 8-10 dana,kako su ga sada opet mogli zauzeti? Ovi rusi non stop lažu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja