Teritorijalni ustupci i smanjenje vojne moći: Zelenski primio nacrt novog plana i poručio da je spreman na suradnju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski primio je nacrt novog plana koji podržavaju Sjedinjene Države za okončanje ruskog rata u Ukrajini i očekuje da će u narednim danima razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, priopćio je u četvrtak njegov ured. Dva izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su u srijedu da je Washington signalizirao Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki okvir za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom. "Spremni smo sada, kao i prije, konstruktivno surađivati ​​s američkom stranom, kao i s našim partnerima u Europi i diljem svijeta, kako bi ishod bio mir", priopćio je ured ukrajinskog predsjednika na Telegramu.

Navodi se da će razgovori Zelenskog i Trumpa uključivati raspravu o "ključnim točkama potrebnim za postizanje mira". "Predsjednik Ukrajine iznio je temeljna načela koja su važna našem narodu, a nakon današnjeg sastanka, stranke su se složile raditi na odredbama plana na način koji bi doveo do pravednog završetka rata", stoji u objavi. Trump i Zelenski sukobili su se pred televizijskim kamerama u Bijeloj kući u ožujku, ali razgovori su prošli glatko kada je posjetio Washington ovog ljeta.ž