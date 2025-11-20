Naši Portali
OKONČANJE RATA

Teritorijalni ustupci i smanjenje vojne moći: Zelenski primio nacrt novog plana i poručio da je spreman na suradnju

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
20.11.2025.
u 20:03

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski primio je nacrt novog plana koji podržavaju Sjedinjene Države za okončanje ruskog rata u Ukrajini i očekuje da će u narednim danima razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, priopćio je u četvrtak njegov ured. Dva izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su u srijedu da je Washington signalizirao Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki okvir za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom. "Spremni smo sada, kao i prije, konstruktivno surađivati ​​s američkom stranom, kao i s našim partnerima u Europi i diljem svijeta, kako bi ishod bio mir", priopćio je ured ukrajinskog predsjednika na Telegramu.

Navodi se da će razgovori Zelenskog i Trumpa uključivati raspravu o "ključnim točkama potrebnim za postizanje mira". "Predsjednik Ukrajine iznio je temeljna načela koja su važna našem narodu, a nakon današnjeg sastanka, stranke su se složile raditi na odredbama plana na način koji bi doveo do pravednog završetka rata", stoji u objavi. Trump i Zelenski sukobili su se pred televizijskim kamerama u Bijeloj kući u ožujku, ali razgovori su prošli glatko kada je posjetio Washington ovog ljeta.ž

Rusi rangirali zemlje prema razini neprijateljstva. Na popisu i Hrvatska, evo na kojoj poziciji
Ključne riječi
mirovni sporazum Donald Trump Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

ZO
zoranlelic
20:35 20.11.2025.

Novi "tajni plan" SAD‑a, tursko posredovanje i strah Europe da će se otkriti gdje je nestao ratni novac. Gotovo četiri godine nakon početka rata, priča se vraća tamo gdje je mogla biti još u proljeće 2022.: za stolom. Bez Borisa Johnsona.

ZO
Zoran7677
20:30 20.11.2025.

Izgleda da bi bilo bolje da je prihvaceno sto se nudilo prije dvije godine kad su ih englezi nagovorili da odbiju... sacuvali bi vise zivota i teritorije i novce koje dobijaju bi (nadam se) isle u obnovu zemlje.

Avatar IvanR
IvanR
20:24 20.11.2025.

Nakom što je fizički uništio Ukrajinu. Malo mu je milijun bandera.

Kupnja