Rusija tražila ispriku za prskanje veleposlanika u Poljskoj pa se u Moskvi dogodio sličan incident

Nepoznate osobe poprskale su u srijedu crvenom bojom veleposlanstvo Poljske u Moskvi, nakon što je Rusija od Varšave tražila službenu ispriku za sličan incident u kojemu je napadnut ruski veleposlanik u Poljskoj.

U ponedjeljak su ukrajinski pristaše u Varšavi poprskali ruskog veleposlanika u Poljskoj crvenom bojom dok je išao položiti vijenac u znak sjećanja na pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Ova svečanost održana je u trenutku kada vojna kampanja koju je Rusija pokrenula u Ukrajini ulazi u treći mjesec.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je u srijedu poljskog veleposlanika Krzysztofa Krajewskog kako bi mu uručilo prosvjednu notu zbog "skandaloznog" napada na ruskog veleposlanika i zatražilo "službenu ispriku" od poljske vlade.

Russia’s ambassador to Poland got a facefull of red paint today when trying to lay flowers at the graves of Soviet WWII soldiers in Warsaw. The crowd is chanting “fascists!” pic.twitter.com/hWHGPFnI7M