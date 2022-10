Satelitske snimke otkrile novi Putinov plan? Uz granicu s Finskom i Norveškom postavljeni nuklearni bombarderi

Rusija je povećala broj svojih strateških nuklearnih bombardera stacioniranih u zračnoj bazi u blizini finske i norveške granice. Bombarderi, njih 11, smješteni su u zračnoj bazi Olenya na poluotoku Kola. Riječ je o području udaljenom oko 185 kilometara od Norveške i oko 150 kilometara od Finske.

Kako pokazuju satelitske snimke, pista u zračnoj bazi Olenya bila je prazna 12. kolovoza, a sada je puna ratnih zrakoplova. Njihov se broj postupno povećao. Naime, četiri strateška bombardera Tu-160 postavljena su 21. kolovoza. Sada je stacionirano sedam Tu-160 i četiri zrakoplova Tu-95, navodi Daily Mail.

Strategic bombers, capable of carrying nuclear charges, were seen on the Russian Olenya air base near the border with Norway. pic.twitter.com/4yp57CHefB