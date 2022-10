Je li ovo predsjednik Tadžikistana održao bukvicu Putinu? 'Što smo mi? Aboridžini ili tako nešto?'

Predsjednik Tadžikistana Emomali Rahmon poručio je na summitu u Astani, glavnom gradu Kazahstana, kako su uvijek poštovali interese Rusije, ali i da oni žele poštovanje. Na summitu je, naime, bio i ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Uvijek smo poštovali interese našeg glavnog strateškog partnera", kazao je govoreći o Rusiji pa dodao: "Ali i mi želimo poštovanje!".

"Što smo mi? Aboridžini ili tako nešto? Mislim, hajde!", dodao je Rahmon.

Tajikistan's president demands respect from Russian President Vladimir Putin in a remarkable outburst at Central Asia-Russia summit in Astana pic.twitter.com/dKyHrk5EPi