Rusija pojačala napade u delti rijeke Dnjepar

Ruske snage pojačale su svoje napore da zauzmu otoke u delti rijeke Dnjepar, južno od lučkog grada Hersona, izvijestili su ukrajinski dužnosnici u nedjelju. Broj dnevnih napada povećao se s dva do tri na šest do deset sada, rekao je državnoj televiziji Vladislav Vološin, glasnogovornik ukrajinskih oružanih snaga za to područje. "Neprijatelj želi uspostaviti određena uporišta u regiji", rekao je Vološin.

Dosad su ruski napadi uspješno odbijani, rekao je glasnogovornik. Ovu tvrdnju nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Dužnosnici ukrajinske vojske tvrde da tkogod ima kontrolu na dnjeparskim otocima, ima značajnu taktičku prednost. Ako ruske jedinice uspiju u zadobivanju kontrole nad otocima, ne može se isključiti njihovo napredovanje do kontinentalnog dijela na samom jugu ukrajinskih obrambenih linija. Dodatno, sav brodski promet u regiji bio bi blokiran.