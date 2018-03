Nijemci su odobrili Rusima sjeverni tok

Najava ruskog veleposlanika u Hrvatskoj Anvara Azimova da bi Rusija mogla odustati od planova vezanih uz modernizaciju rafinerije nafte u Brodu (BiH) sa zebnjom je primljena među građanima Sl. Broda, koji već deset godina udišu štetne plinove iz prekosavskog zagađivača. Brođani strahuju da bi dogovori o plinofikaciji i modernizaciji rafinerije sada mogli pasti u vodu i čude se odluci hrvatske Vlade kojoj su, kažu, interesi europske politike važniji od zdravlja hrvatskih građana. Brođani misle da su ruski vlasnici zbog svojih poslovnih interesa imali ozbiljne namjere modernizirati rafineriju, ali potezima poput ovoga naš državni vrh to minira.

Još se čeka ruski odgovor

– Uspjeli smo se probiti do državnog vrha Rusije, dogovoriti se s konstitutivnim narodima BiH i odraditi posao, a onda na kraju dobijemo čvrgicu od premijera zato što je ruskog diplomata poslao doma. Čini se da su životi nas 100 tisuća ljudi koji živimo u Slavonskom Brodu i okolici manje vrijedni i važni od nekakvog ruskog diplomata – kaže Brođanka Karmen Dizdar-Grgurević i dodaje da joj je zbog zagađenog zraka zdravlje već narušeno. Ekološki aktivist Mladen Sudar iz udruge Brođani za Brod ističe da je bio nezadovoljan i Plenkovićevim izjavama vezanim uz Ukrajinu. Prema njegovim riječima, Hrvatska bi trebala voditi više brige o svojim građanima, ali nije u redu ni s ruske strane što cijeli jedan grad i okolicu tretira kao taoce u rješavanju svojih političkih poteza.

I dok se iz Moskve još čeka odgovor Rusije na hrvatski potez, koji nije objavljen do jučer poslijepodne, samo se može špekulirati o posljedicama. Najlogičniji bi, kažu, bio reciprocitet, da Rusija protjera jednog hrvatskog diplomata, no hrvatska je misija u Moskvi izuzetno mala, ima samo četiri predstavnika, što bi moglo zakomplicirati situaciju. Jučer se još država EU solidariziralo s Britanijom pa je tako brojka članica EU koje su uvele neke mjere Rusiji dosegao brojku 19. Istodobno, biznis ide dalje. Njemačka je protjerala četiri diplomata, no istodobno je tvrtki Nord Stream 2, koja gradi plinovod kojim bi se dovodio plin iz Rusije, dala sve dozvole za gradnju.

“Neutemeljene optužbe”

Njemačka je – prema transkriptu brifinga sa stranim diplomatima održanog u ruskom MVP-u 21. ožujka – jedna od nekolicine država koje su postavile pitanje ruskim dužnosnicima o trovanju Sergeja Skripala i njegove kćeri u Salisburyju nervnim agensom novičekom, kako kažu Britanci. Ruski su dužnosnici ustvrdili da je Rusija eliminirala svih 400 tisuća tona kemijskog oružja, što je potvrdila i svjetska Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW).

Britanski je diplomatski predstavnik kazao da nisu od Rusije dobili objašnjenje o tome kako bi se tvar korištena u napadu na Skripala mogla naći u Britaniji niti zašto Rusija ima tajni kemijski program. Rusi su pak apostrofirali, prema njihovu mišljenju, pristranu istragu kemijskih napada u Siriji, zbog čega žele sudjelovati u istrazi trovanja i zašto ne mogu jamčiti da će prihvatiti rezultate britanske istrage i istrage OPCW-a, a na sve “neutemeljene optužbe” rekli su da se temelje na izjavama Vila Mirzajanova, Rusa koji živi u SAD-u i koji je objavio knjigu s formulom za sintetiziranje novičeka.