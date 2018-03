Poljska kupuje 4,75 milijardi dolara vrijedan raketni sustav Patriot

Poljska je u srijedu potpisala najveći ugovor o nabavci oružja u svojoj povijesti, dogovorivši se sa Sjedinjenim Državama o kupnji obrambenog raketnog sustava Patriot korporacije Raytheon za 4,75 milijardi dolara (3,8 milijardi eura).

“Ovo je izvanredan, povijesni trenutak. To je uvođenje Poljske u potpuno novi svijet vrhunske tehnologije, modernog naoružanja i obrambenih sredstava”, istaknuo je poljski predsjednik Andrzej Duda na svečanosti potpisivanja ugovora. Poljska, članica NATO saveza, jača svoje oružane snage od ruske aneksije Krima iz 2014. godine. Dvije trećine njezinog naoružanja je iz doba dok je još bila u sovjetski predvođenom Varšavskom paktu. Sporazum o nabavci Patriota ublažit će nedavno nastale tenzije između Varšave i Washingtona, njezinog glavnog saveznika u euroatlantskom paktu, zbog donošenja zakona u siječnju koji predviđa zatvorsku kaznu za bilo kakvu tvrdnju da je Poljska sudjelovala u holokaustu.

Sjedinjene Države smatraju kako ta mjera ugrožava slobodu govora, dok izraelski dužnosnici tvrde kako ona odgovara negiranju holokausta, što Poljska odbacuje. Dogovor u srijedu uključuje četiri sustava Patriot, a Varšava s Washingtonom pregovara o drugoj fazi razvoja vojske koja uključuje nabavku dodatne vojne opreme. “Očekujemo da će Poljska dosta brzo preći u drugu fazu. Izrazili su želju da to učine do kraja godine”, otkrio je Wes Kremer iz Raytheona. Taj će dogovor omogućiti Poljskoj da sudjeluje u raketnim i zračnim operacijama sa saveznicima iz NATO saveza koje već imaju taj sustav, a to su Nizozemska, Njemačka, Španjolska i Grčka, naglasili su dužnosnici State Departmenta.