Rusija sugerira da je Velika Britanija izvela napad na bivšega špijuna

Rusko ministarstvo vanjskih poslova sugeriralo je u srijedu da je britanska država izvela napad kemijskim otrovom na bivšega ruskog špijuna na jugu Engleske ranije ovog mjeseca.

"Analiza svih okolnosti otkriva nezainteresiranost britanskih vlasti za pronalaženje stvarnih motiva i počinitelja zločina", reklo je rusko ministarstvo u izjavi. To "nas dovodi do pomisli o mogućoj upletenosti (u taj zločin) britanskih specijalnih službi", dodaje se. Bivši špijun Sergej Skripal i njegova kći Julija u bolnici su u kritičnom no stabilnom stanju. Pronađeni su bez svijesti na klupi u engleskom gradu Salisburyju početkom ožujka. "Britanske vlasti sustavno pokazuju nesposobnost da osiguraju sigurnost ruskim državljanima na njihovu (britanskom) teritoriju, reklo je rusko ministarstvo.

"Očit i primjeri su trovanje bivšega ruskog zaposlenika FSB-a A. Litvninenka, smrt ruskog poslovnog čovjeka B. Patarkacišvilija i A. Perepilihnija pod nerazjašnjenim okolnostima, tajanstveno 'samoubojstvo' B. Berezovskog i davljenje njegova poslovnog partnera N. Gluškova te konačno napad na život i zdravlje S. Skripala i J. Skripal", navodi se u izjavi. Britanske vlasti rekle su da su Skripali napadnuti nervnim otrovom ruskog podrijetla novičokom.

Ruski sud osudio je Skripala za prodaju ruskih državnih tajni Velikoj Britaniji 2006. godine. Razmijenjen je u Velikoj Britaniji četiri godine kasnije. Zapadne zemlje koordinirano su protjerale ruske veleposlanike zbog napada na Skripala, što bi moglo dovesti do "situacije Hladnog rata", upozorio je ruski veleposlanik Grigori Logvinov u Australiji.