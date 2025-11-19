Rusi su pristali prodati svoj udio u NIS-u

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je kako su Rusi pristali prodati svoj dio vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS), prenosi Kurir. "Ruski vlasnici pristali su prodati svoj dio vlasništva u Naftnoj industriji Srbije, to je 56,15%. Oni pregovaraju o tome. Mi smo vrlo uključeni i informirani, naravno, o tim pregovorima", kazala je. Dodala je kako je NIS "apsolutno neophodan za energetsku stabilnost" Srbije.

Otkrila je i zašto još nije objavljeno tko je "treća strana" uključena u pregovore: "To su poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji dijelovi ne budu definirani, nije ni ozbiljno o tome razgovarati, ali od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste vidjeli, vrlo smo transparentno do sada komunicirali o svemu. Naš zahtjev je jasan, to je da rafinerija mora nastaviti s radom i što prije osigurati novi dotok sirove nafte iz Janafa."