Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je kako su Rusi pristali prodati svoj dio vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS), prenosi Kurir. "Ruski vlasnici pristali su prodati svoj dio vlasništva u Naftnoj industriji Srbije, to je 56,15%. Oni pregovaraju o tome. Mi smo vrlo uključeni i informirani, naravno, o tim pregovorima", kazala je. Dodala je kako je NIS "apsolutno neophodan za energetsku stabilnost" Srbije.
Otkrila je i zašto još nije objavljeno tko je "treća strana" uključena u pregovore: "To su poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji dijelovi ne budu definirani, nije ni ozbiljno o tome razgovarati, ali od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste vidjeli, vrlo smo transparentno do sada komunicirali o svemu. Naš zahtjev je jasan, to je da rafinerija mora nastaviti s radom i što prije osigurati novi dotok sirove nafte iz Janafa."
Amerika sada otvoreno pod plaštom ruske opasnosti, dok tankeri koji su pod njihovim patronatom i dalje plove (koju koriste i europski poltroni da bi opljačkali svoje građane), bez rukavica, bez diplomatskih metafora, od Hrvatske traži da izbaci Lukoil iz svojih energetskih sustava, onako brzo kako se mijenja žarulja u hodniku. Koga briga što takve operacije po definiciji traju mjesecima ili godinama. Koga briga što je Lukoil (koji puni polovicu rezervoara u državi) složeni sustav, s radnicima, obvezama, dugoročnim ugovorima, infrastrukturom i tržišnom logikom. Koga briga što je ustav Hrvatske jasan kao planinski zrak – privatno vlasništvo i tržišna ekonomija temelj su poretka. Kad Washington odluči, sve to pada u vodu. I nitko se više ni ne trudi to sakriti. Lukoil mora van. Rokovi su apsurdni, pregovori šuplji, realnost ignorirana. Radnici se pitaju što će biti, menadžment šuti, a političari govore u frazama koje ne znače ništa. Dokle god je komunikacija prepuna “razmatranja”, “usklađivanja” i “kontakata”, zna se da je stvarni centar odlučivanja negdje drugdje. Ono što najviše vrijeđa razum nije samo činjenica da se traže potezi koji krše ekonomski poredak. Vrijeđa to što se sve radi bez najmanjeg pokušaja da se ponudi pravni temelj. Sankcije SAD-a nisu domaći zakon. Nisu međunarodna obveza. Nisu čak ni europska direktiva. Mora se braniti princip da postoje zakoni dublji i čvršći od dekreta onih koji trenutno drže moć. U Hrvatskoj to je Ustav.