Britanski mediji: Rusi prema finskoj granici prenose projektile koji mogu imati i nuklearne glave

Finski predsjednik Sauli Niinisto potvrdio je jučer da će njegova zemlja službeno podnijeti zahtjev za članstvo u NATO savezu, a ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je danas na "odgovor" ako se "infrastruktura" NATO-a proširi na bilo koju zemlju.

Britanski mediji objavili su video koji se proširio društvenim mrežama, a koji prikazuje premještanje vojnih vozila prema finskoj granici. Smatra se da ona prevoze projektile Iskander te da su krenula prema Vyborgu, gradu koji se nalazi manje od 50 kilometara od Finske i oko 217 kilometara od glavnog grada Helsinkija.

Kako piše Daily Mail, Iskanderi mogu obavljati širok raspon uloga ovisno o bojnoj glavi kojom su opremljeni. Između ostalog, mogu imati i nuklearno punjenje za koje se smatra da je oko četiri puta snažnije od bombe koja je uništila Hirošimu. Rakete imaju domet do oko 480 kilometara i najčešće ih nose cestovna pokretna lansirna vozila, što otežava njihovo pronalaženje i uništavanje.

Footage of Russia orcs moving 9K720 Iskander to the border with Finland against the backdrop of joining NATO.#PutinWarCriminal #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/Ja9Y5D4W4g