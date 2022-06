Rusi granatirali kemijsku tvornicu: Izbio veliki požar nakon istjecanja tona nafte

Danas je 109. dan rata u Ukrajini. Tjedni borbe za Sjevjerodoneck, mali grad u pokrajini Luhansk koji je postao fokus ruskog napredovanja u istočnoj Ukrajini, uništili su dijelove grada i jedni su od najkrvavijih napada od početka rata 24. veljače. Najmanje 287 djece ubijeno je u Ukrajini, a 492 ranjeno je od početka ruske invazije, objavio je ured glavnog državnog odvjetnika u Kijevu. Ured je jučer kazao da je doznao za smrt još 24 djece u uništenom jugoistočnom lučkom gradu Mariupolju, a krivac je ruska vojska zbog nasumičnog bombardiranja.

VIDEO Iscurila strogo čuvana tajna o Putinu: Agenti ga prate u stopu i skupljaju njegov urin i izmet?

Tijek događaja:

07:32 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom je noćnom obraćanju poručio da je Rusija izgubila više od 32.000 ljudi.

- Sjećate li se kako se Rusija nadala da će početkom svibnja zauzeti cijeli Donbas? Već je 108. dan rata, već je lipanj. Donbas se drži. Gubici koje su okupatori pretrpjeli, pa tako i na ovom području, izuzetno su značajni. Ukupno, ruska vojska danas ima oko 32.000 mrtvih duša. Zbog čega? - upitao je.

- Nitko sada ne može reći koliko će trajati ovo spaljivanje duša od strane Rusije. Ali moramo učiniti sve da okupatori požale što su sve to učinili i da oni odgovaraju za svako ubojstvo i svaki udar na našu lijepu državu - dodaje.

07:28 - Prva dama Ukrajine Olena Zelenska otvorila je centar za izbjeglice u Litvi.

Od početka ruske invazije, Litva je pružila sklonište za više od 50.000 Ukrajinaca.

- Centar će biti mjesto gdje je moguće obratiti se o bilo čemu, pomoći ili komunikaciji - rekla je Zelenska.

⚡️Ukraine’s First Lady Olena Zelenska opens center for refugees in Lithuania.



Ukraine’s First Lady Olena Zelenska has opened a center for 🇺🇦 refugees in the Lithuanian capital, Vilnius. Since the start of Russia’s invasion, Lithuania has sheltered more than 50,000 Ukrainians.