Zelenski: Čini se da će Rusi u bitku baciti loše obučene ročnike, to znači samo jedno

Danas je 110. dan rata u Ukrajini. Ruske snage raznijele su most koji povezuje Sjevjerodoneck s drugim gradom preko rijeke, presjekavši mogući evakuacijski put za civile i povlačenje ukrajinskih snaga na zapad, rekli su mjesni dužnosnici. U Mariupolju, gradu koji su Rusi na kraju uspjeli u potpunosti osvojiti, prema ukrajinskim navodima izbila je kolera. Takve navode je opovrgnuo predsjednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin kazavši da je epidemiološka situacija pod kontrolom, a da paniku šire ukrajinski izvori.

Tijek događaja:

07:36 - Rusija je zaradila 93 milijarde eura od izvoza fosilnih goriva tijekom prvih 100 dana rata u Ukrajini, a većina je poslana u Europsku uniju i po prosječnoj izvoznoj cijeni oko 60 posto višoj nego prošle godine, prema novom istraživanju.

Izvješće neovisnog Centra za istraživanje energije i čistog zraka (CREA) sa sjedištem u Finskoj pokazalo je da je 61% ruskog izvoza fosilnih goriva tijekom prvih 100 dana rata išao u EU, u vrijednosti od oko 57 milijardi eura, prenosi The Guardian.

Najveći uvoznici bili su Kina sa 12,6 milijardi eura, Njemačka (12,1 milijarda) i Italija (7,8 milijardi), prema izvješću.

Ruski prihodi od fosilnih goriva dolaze na prvom mjestu od prodaje sirove nafte (46 milijardi), a zatim slijede plin iz cjevovoda, naftni proizvodi, ukapljeni prirodni plin (LNG) i ugljen.

06:30 - Prema riječima načelnika ukrajinskih oružanih snaga Valerija Zalužnog, bojišnica ukupno čini 2450 kilometara, a aktivna neprijateljstva su u tijeku na 1105 kilometara.

Zalužni je izvijestio da ruske snage ne postižu uspjeh u smjeru Luganske oblasti, ali su nastavile s granatiranjem u oblastima Harkiv, Černihiv i Sumi, prenosi The Kyiv Independent.

