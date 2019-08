Rudan dobio najviši oblik priznanja koje Edinburško Sveučilište može dodijeliti

Prije par mjeseci objavili smo kako je Sveučilište u Splitu dodijelilo prof. dr. sc. Igoru Rudanu počasni doktorat. Danas je objavljena vijest kako je naš znanstvenik, zajedno sa svoja dva najbliža suradnika u Edinburgu - profesorima Harryjem Campbellom i Harishom Nairom - dobio tzv. "Principal's Medal for Exceptional Service", tj. rektorovu medalju za izniman doprinos Sveučilištu za 2019. godinu.

Ova se nagrada dodjeljuje jednom godišnje osobi ili manjoj grupi suradnika, a najviši je oblik priznanja koje Sveučilište može dodijeiiti svojim aktivnim članovima. Obično se za dodjelu čeka podulji red i dobiva se nedugo prije odlaska u mirovinu, ali trojica su je znanstvenika dobila već u prvoj godini u kojoj smo bili nominirani. U obrazloženju je Rektor naveo sljedeće:

"Rektorova medalja za izniman doprinos Sveučilištu prepoznaje djelatnika ili manji tim čiji je doprinos razvoju Sveučilišta daleko premašio ono što se očekuje od njihove uloge. Profesori Harry Campbell, Igor Rudan i Harish Nair nominirani su za svoje izvanredan, kontinuiran i višeslojan doprinos području globalnog zdravlja u posljednja dva desetljeća kroz razvoj Centra za globalna zdravstvena istraživanja, suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanja i obuku stanovništva, zatim za osnivanje Studentskog udruženja za globalno zdravlje Sveučilišta u Edinburghu i za pokretanje jednog od vodećih znanstvenih časopisa za globalno zdravlje".

- Centar za Globalno Zdravlje u Edinburghu osnovan je 2014. To je ovdašnji Dekan učinio kako bi me zadržao u Edinburghu, jer imao sam tada konkretne ponude za preuzimanje sličnih centara u Seattleu i Londonu, gdje sam se spremao odseliti. Na to su čelnici u Edinburghu bili odmah reagirali i ponudili mi da razvijem svoj centar u Edinburghu, kojeg će formalno osnovati. Edinburško je Sveučilište konzistentno rangirano između 18. i 27. na svijetu na raznim listama, te u prvih 6-7 u Europi. To je priličlan podvig za gradić od niti pola milijuna ljudi, a u konkurenciji čitavog svijeta i mnogih desetaka znatno većih i bogatijih gradova. Znanstveni časopis "Journal of Global Health" pokrenuli smo 2011. i danas ga godišnje čita preko 700,000 ljudi iz više od 190 zemalja svijeta - do sada nismo imali čitatelje samo iz Sjeverne Koreje, te s teritorija Grenlanda i Zapadne Sahare. Studentsku udrugu za globalno zdravlje pokrenuli smo 2012., a suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije postali smo 2013., što su nam, vidi se to sada, bili prilično dobri potezi, navodi dr. Rudan u svojoj obavijesti na facebooku.

- Nisam ni znao da bih to mogao dobiti, uopce nisam to ocekivao, bas me iznenadilo - otvaram e-mail a vidim da Dekan cestita na nekoj nagradi, pa idem na link i vidim. Tu se te stvari drze u tajnosti do objave, komentirao je dr. Rudan.