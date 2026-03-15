Poznati analitičar za Večernji list: Ukrajina je već sada žrtva napada na Iran

Rat u Ukrajini pao je u medijski zapećak. Ratuje li se istim intenzitetom ili je i tamo došlo da malog zatišja?

Samo 12. i 13 ožujka smrtno je stradalo najmanje osmero ljudi. Ukrajina je pretrpjela napad više od 200 dronova u ta dva dana, među ostalim i onih tipova ili "brendova" o kojima se intenzivno piše, govori, u kontekstu Irana, a tu su i razni projektili, topnički i drugi napadi. Nažalost, Ukrajina je poprište sukoba dugog 12 godina, iako se u našim medijima obilježilo tek ovu drugu fazu rata koja traje od 2022.

Radi se o teškoj i dugoj agresiji koja je sišla s naslovnica, a zapravo se ova dva tjedna praktički i ne prati. Dakle, vrlo jasno, Ukrajina izgleda kao "umireno" bojište, a nažalost i dalje je poprište vrlo krvavog rata koji svakodnevno sije nove žrtve, novu štetu na infrastrukturi. Pri tomu, Ukrajina i dalje nastoji zadavati udarce u dubini ruskog teritorija, na njihovoj ključnoj namjenskoj ili vojnoj infrastrukturi. A dobila je nešto veću pozornost tek zbog svog iskustva u obrani od dronova i sposobnosti koja je u ovom trenutku postala široko potrebna.

Može li Ukrajina postati žrtva napada na Iran?

Medijski, prema pozornosti i globalnom interesu, ona je već sad žrtva napada na Iran. Međutim, Ukrajina je svih ovih 12 godina žrtva. Oni se s time nose vlastitim otporom, jer za Ukrajince nema druge Ukrajine, nemaju zamjensku domovinu, nemaju izbora. Kako to obično biva, oni koji se brane imaju imperativ u borbi. Donedavno su bili poprište pritisaka (možemo i tu reći žrtva) dogovora o završetku ruske agresije koji bi tražio od Ukrajine teritorijalne i druge ustupke. Otklon fokusa od rata na europskom tlu zato njima kao žrtvi pruža dodatno vrijeme za konsolidiranje. Ukrajini je za otpor i preživljavanje nasušno potrebna protuzračna obrana, zapadno streljivo, koje se troši u nemalim količinama, ali ne u Ukrajini. Sigurno je to neugodno i bolno za njih, ali oni su se toga nagledali, ne zadnje četiri, nego zadnjih dvanaest godina.

Može li Ukrajina izdržati ako Zapad smanji pomoć?

To se već odvija u raznim oblicima zadnjih godinu dana. Na kraju, otpor Ukrajine od samog početka najprije je otpor samih Ukrajinaca. Odbili su velike napade, sačuvali državu. U njihovu moralu, njihovu otporu je i njihova budućnost, oni imaju sudbinu u svojim rukama.