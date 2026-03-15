Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRI PITANJA

Poznati analitičar za Večernji list: Ukrajina je već sada žrtva napada na Iran

Sanjin Strukic/Pixsell
Autor
Hassan Haidar Diab
15.03.2026.
u 15:33

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić odgovorio je na tri aktualna pitanja

Rat u Ukrajini pao je u medijski zapećak. Ratuje li se istim intenzitetom ili je i tamo došlo da malog zatišja?

Samo 12. i 13 ožujka smrtno je stradalo najmanje osmero ljudi. Ukrajina je pretrpjela napad više od 200 dronova u ta dva dana, među ostalim i onih tipova ili "brendova" o kojima se intenzivno piše, govori, u kontekstu Irana, a tu su i razni projektili, topnički i drugi napadi. Nažalost, Ukrajina je poprište sukoba dugog 12 godina, iako se u našim medijima obilježilo tek ovu drugu fazu rata koja traje od 2022.

Radi se o teškoj i dugoj agresiji koja je sišla s naslovnica, a zapravo se ova dva tjedna praktički i ne prati. Dakle, vrlo jasno, Ukrajina izgleda kao "umireno" bojište, a nažalost i dalje je poprište vrlo krvavog rata koji svakodnevno sije nove žrtve, novu štetu na infrastrukturi. Pri tomu, Ukrajina i dalje nastoji zadavati udarce u dubini ruskog teritorija, na njihovoj ključnoj namjenskoj ili vojnoj infrastrukturi. A dobila je nešto veću pozornost tek zbog svog iskustva u obrani od dronova i sposobnosti koja je u ovom trenutku postala široko potrebna.

Može li Ukrajina postati žrtva napada na Iran?

Medijski, prema pozornosti i globalnom interesu, ona je već sad žrtva napada na Iran. Međutim, Ukrajina je svih ovih 12 godina žrtva. Oni se s time nose vlastitim otporom, jer za Ukrajince nema druge Ukrajine, nemaju zamjensku domovinu, nemaju izbora. Kako to obično biva, oni koji se brane imaju imperativ u borbi. Donedavno su bili poprište pritisaka (možemo i tu reći žrtva) dogovora o završetku ruske agresije koji bi tražio od Ukrajine teritorijalne i druge ustupke. Otklon fokusa od rata na europskom tlu zato njima kao žrtvi pruža dodatno vrijeme za konsolidiranje. Ukrajini je za otpor i preživljavanje nasušno potrebna protuzračna obrana, zapadno streljivo, koje se troši u nemalim količinama, ali ne u Ukrajini. Sigurno je to neugodno i bolno za njih, ali oni su se toga nagledali, ne zadnje četiri, nego zadnjih dvanaest godina.

Može li Ukrajina izdržati ako Zapad smanji pomoć?

To se već odvija u raznim oblicima zadnjih godinu dana. Na kraju, otpor Ukrajine od samog početka najprije je otpor samih Ukrajinaca. Odbili su velike napade, sačuvali državu. U njihovu moralu, njihovu otporu je i njihova budućnost, oni imaju sudbinu u svojim rukama.
GALERIJA Zastrašujući trenuci bombardiranja Harkiva
Ključne riječi
Denis Avdagić rat na Bliskom istoku rat u Ukrajini

Komentara 8

Pogledaj Sve
AB
Abazija
16:01 15.03.2026.

Bot je danas dobil 3 sendviča, komšija odi na svoje komšijske portale, tamo izjednačavaj agresorsku i napadnutu državu

SE
Serengeti
15:50 15.03.2026.

Ni Palestinci, a ni Iranci nemaju drugu domovinu! Licemjer!

SE
Serengeti
15:54 15.03.2026.

Ukrajina je žrtva 12 godina? Kada su Ukrajinci isključili VODU i STRUJU građanima Krima onda su Ukrajinci bili žrtva? Kada su raketirali i granatirali rusku manjinu u Donbasu isto su Ukrajinci bili žrtva? Luhanks je raketiran od strane ukrajinske vojske 3.6.2014 i pri tome je ubijeno 8 ljudi. Točnost mog navoda svi mogu provjeriti ako u pretraživač upišu "Air attack on pro-Russian separatists in Luhansk kills 8, stuns residents" i otvore članak sa zapadnih medija. Nadalje, 15.7.2014 Ukrajinci su bombardirali grad Snizhne i pri tome ubili 11 ljudi, a ranili 8. Točnost mog navoda svi mogu provjeriti ako u pretraživač upišu "Ukraine conflict: Jet bombs rebel-held town of Snizhne" i otvore članak sa zapadnih medija. Nadalje, Human Rights Watch u svom izvješću javlja da su Ukrajinci u najmanje 4 napada između 12.07 i 21.7 2014 ubili 16 civila sa višecjevnim raketnim bacačima tipa GRAD. Točnost mog navoda svi mogu provjeriti ako u pretraživač upišu "Ukraine: Unguided Rockets Killing Civilians" i otvore članak sa zapadnih medija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!